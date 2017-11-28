В Петербурге появился паттерн «Моей улицы» с обращением к москвичам
Власти Петербурга в середине ноября начали работы по благоустройству территории на Большой Морской улице от арки Главного штаба до Невского проспекта. Как пишет телеграм-канал «Протестный Петербург», подрядчиком ремонта выступает компания «Возрождение» - она же занимается проектом «Моя улица» в Москве».
Территорию огородили характерными заборами с паттерном с бело-зелеными полосами, которые привезли из столицы. Более того, на некоторых ограждениях остались обращения к москвичам: «Уважаемые москвичи и гости города! Сквозной проход по набережной в связи с проведением ремонтных работ закрыт».
По завершении ремонтных работ на Большой Морской улице должно появиться мощение в виде больших концентрических кругов, символизирующих анфилады Эрмитажа, гранитные скамьи и фонтан из гранитной плиты.
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