В Петербурге появился паттерн «Моей улицы» с обращением к москвичам

Территорию огородили характерными заборами с паттерном с бело-зелеными полосами, которые привезли из столицы. Более того, на некоторых ограждениях остались обращения к москвичам: «Уважаемые москвичи и гости города! Сквозной проход по набережной в связи с проведением ремонтных работ закрыт».

По завершении ремонтных работ на Большой Морской улице должно появиться мощение в виде больших концентрических кругов, символизирующих анфилады Эрмитажа, гранитные скамьи и фонтан из гранитной плиты.