У Конюшенного ведомства обвалилась крыша

Пострадавших – нет, однако во время падения кровля зацепила водосточную трубу соседнего здания. Жилкомсервис планирует восстановить её в первой половине дня.

Пока завалы у дома разбирали городские службы, Конюшенный переулок был закрыт для проезда транспорта. Сейчас движение по нему снова восстановлено.

В МЧС по Петербургу также уточнили, что со здания «обрушились строительные леса».

Здание Конюшенного ведомства было передано Государственному музею истории Санкт-Петербурга. В начале ноября Георгия Полтавченко заявил, что в Конюшенном ведомстве город проводит противоаварийную работу, которая включает в себя и ремонт кровли. Эти меры не дадут зданию разрушаться дальше.

По материалам «Фонтанки»