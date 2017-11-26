У Конюшенного ведомства обвалилась крыша
Конюшенное ведомство, которое сейчас находится на реконструкции, осталось без временной кровли – её часть обрушилась на тротуар. Как сообщается, она рухнула с крыши ведомства в 8:20 утра сегодня, 26 ноября.
Пострадавших – нет, однако во время падения кровля зацепила водосточную трубу соседнего здания. Жилкомсервис планирует восстановить её в первой половине дня.
Пока завалы у дома разбирали городские службы, Конюшенный переулок был закрыт для проезда транспорта. Сейчас движение по нему снова восстановлено.
В МЧС по Петербургу также уточнили, что со здания «обрушились строительные леса».
Здание Конюшенного ведомства было передано Государственному музею истории Санкт-Петербурга. В начале ноября Георгия Полтавченко заявил, что в Конюшенном ведомстве город проводит противоаварийную работу, которая включает в себя и ремонт кровли. Эти меры не дадут зданию разрушаться дальше.
По материалам «Фонтанки»
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