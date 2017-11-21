Пианист из Петербурга сыграл на озере в Мраморном каньоне и оставил там рояль
В сети появилось видео под названием «Пробуждение», в котором пианист из Петербурга Павел Андреев исполняет композиции собственного сочинения на рояле посреди Мраморного каньона в Карелии. Чтобы установить инструмент на платформу на воде, его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти.
До Рускеалы рояль везли на грузовике и непосредственно на месте построили специальный понтон, который позже спустили прямо на воду. Инструмент весом 250 кг установили на понтон частями с помощью строительного крана.
Как пишет газета «Бумага» со ссылкой на музыканта, туристы в Карелии еще долгое время реагировали на брошенный рояль, а кто-то даже умудрился сыграть на нем.
После выступления, на краудфандинговой платформе «Планета.ру» в течение всего августа проходил сбор средств для транспортировки рояля обратно в Петербург: за месяц удалось собрать только 42 262. Музыканта и его команду также поддерживали друзья и единомышленники из разных городов.
«Сперва мы привезли рояль и понтоны в Рускеалу. На второй день собрали плот, поставили на него рояль и в этот же день сделали пробные кадры. И следующие два дня с пяти утра и до позднего вечера мы снимали», — говорит пианист.
Он добавил, что идея выступать в Рускеале пришла ему в голову еще в 2013 году, когда он плавал на лодке в Мраморном каньоне.
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