Пианист из Петербурга сыграл на озере в Мраморном каньоне и оставил там рояль

До Рускеалы рояль везли на грузовике и непосредственно на месте построили специальный понтон, который позже спустили прямо на воду. Инструмент весом 250 кг установили на понтон частями с помощью строительного крана.

Как пишет газета «Бумага» со ссылкой на музыканта, туристы в Карелии еще долгое время реагировали на брошенный рояль, а кто-то даже умудрился сыграть на нем.