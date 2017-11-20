Евросоюз ужесточит контроль на въезде в Шенгенскую зону

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение ужесточить контроль на въезде в Шенгенскую зоны и выезде из нее. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Теперь данные о всех гражданах стран, не входящих в ЕС стран, въезжающих в Шенгенскую зону или покидающих ее, будут вноситься в специальную базу. Доступ к ней будет у правоохранителей и пограничных органов всех стран Евросоюза. База будет содержать информацию о людях, которым отказано в шенгенской визе или пересечении границы.

Как пояснил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт, усиление контроля над границами Шенгенской зоны будет способствовать улучшению пограничного контроля и усилению борьбы с терроризмом. Кроме того, как полагают в ЕС, система поможет уменьшить задержки на границе, улучшить качество проверок, выявить тех, кто превышает разрешенные сроки нахождения в Шенгенской зоне, укрепить внутренную безопасность и предотвратить теракты. В будущем планируется, что граждане стран, которым не нужны визы для въезда в Евросоюз, будут предварительно заполнять онлайн-анкеты для авторизации перед въездом. Постановление предстоит подписать Европейскому совету и Европарламенту. Документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после опубликования. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к 2020 году.

По материалам «ДП»