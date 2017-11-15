Вышел ролик о том, как бы выглядел Петербург в фильмах Вильнева, Линча и Вуди Аллена
Авторы канала Scuratti Surprise на Vimeo создали видеоролик, в котором показали Петербург в стиле картин известных режиссеров.
Создатели клипа вдохновились творчеством Спайка Ли, Дэвида Линча, Вуди Аллена, Франсуа Трюффо, Паоло Соррентино и даже братьев Люмьер. В съемках также принял участие номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов. Он появился в оммаже к работам шведского режиссера Ингмара Бергмана.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.