Антон Долин и Любовь Аркус встретятся на ноябрьских «Диалогах»

19 ноября «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» пройдут в Высшей школе экономики (наб. канала Грибоедова, 123). В 15:00 ожидается выступление литературоведа, главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой и историка литературы, переводчика Веры Мильчиной. Они обсудят историю надзора за иностранцами в России.

В 16:00 о музыке в кино поговорят народный артист РФ, мультипликатор Андрей Хржановский и композитор Леонид Десятников. Завершат «Диалоги» в 17:00 кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин и киновед, режиссер и основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Темой встречи станет картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Вход свободный.