19 ноября в Петербурге пройдет первый фестиваль современной поэзии «Маяк». В креативном пространстве «Люмьер-холл» петербургский поэт и экскурсовод Антон Володин прочтет лекцию «Маяковский vs Есенин».

Также ожидается выступление поэта и эссеиста Дмитрия Воденникова с темой «Цепочка событий или стихи без границ» и публичное интервью Марины Кацубы и рэпера ST: они поговорят о поэзии и рэпе.

Свои стихи также прочитают лидер инди-группы «Окуджав» Вадим Королев, рэпер Мэйти, панк-поэт и музыкант Алексей Никонов, а актриса «Театро Ди Капуа» Илона Маркарова прочитает рассказы грузинского писателя Нодара Думбадзе. Чтение стихов будет сопровождать неоклассика, хип-хоп и выступление театра пластики тела «Синий Сарафан».

Кроме того, в «Люмьер-холле» можно будет принять участие в дружеской барахолке Garage Sale, посетить магазин редких книг («Академическая лавка», «КовчегЪ»), оценить коллекцию пластинок на Винил-Маркете (Vertak Vinyl record shop, Vinyl Crum , «Винил для всех», Vinylca) и подкрепиться на фудкорте («Без адреса», Bagel Wheels).

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.