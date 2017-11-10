Пропавшие 10 лет назад резные двери дома Бака нашли благодаря фото в соцсетях

Пропавшие 10 лет назад резные двери дома Бака на Кирочной улице, 24 нашли благодаря фото в соцсетях. Их случайно обнаружили в кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна — владельцы кафе сохранили исторические двери и уже согласились передать их жильцам. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Президентской библиотеке, посвященной дому Бака.

В свое время жильцы дома вместе с КГИОП обращались в полицию после того, как пропавшие двери исторического здания были найдены на «Авито». Примечательно, что почти сразу после этого объявление о продаже дверей пропало с сайта.

Известно, что в кафе «Рубинштейн» резные двери появились в качестве подарка декоратора Андрея Дмитриева, который купил их в мастерской реставраторов. Их опознал создатель сообщества «Старый фонд» Максим Косьмин, увидев в соцсетях фотографию знакомой в этом заведении.