Пропавшие 10 лет назад резные двери дома Бака нашли благодаря фото в соцсетях
Пропавшие 10 лет назад резные двери дома Бака на Кирочной улице, 24 нашли благодаря фото в соцсетях. Их случайно обнаружили в кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна — владельцы кафе сохранили исторические двери и уже согласились передать их жильцам. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Президентской библиотеке, посвященной дому Бака.
В свое время жильцы дома вместе с КГИОП обращались в полицию после того, как пропавшие двери исторического здания были найдены на «Авито». Примечательно, что почти сразу после этого объявление о продаже дверей пропало с сайта.
Известно, что в кафе «Рубинштейн» резные двери появились в качестве подарка декоратора Андрея Дмитриева, который купил их в мастерской реставраторов. Их опознал создатель сообщества «Старый фонд» Максим Косьмин, увидев в соцсетях фотографию знакомой в этом заведении.
Напомним, ранее жильцы дома Бака на Кирочной улице, 24, объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили по зданию просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия.
В апреле они вместе с волонтерами объединились, чтобы отмыть витражи и мраморные лестницы доходного дома начала XX века. А в конце общественного субботника для всех пришедших провели экскурсию и напоили чаем.
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