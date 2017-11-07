Петербуржцы назвали экологические проблемы, которые мешают городу

Активисты движения «Красивый Петербург» на прошедшем круглом столе, посвященном предварительным итогам Года экологии в городе, представили рейтинг из 21 экологической проблемы, которые волнуют горожан. Эксперты обсудили экологическое законодательство, проблемы раздельного сбора мусора, экологическую культуру населения и многое другое.

Рейтинг возглавляет полигон «Новоселки». Активисты считают, что свалку необходимо рекультивировать и обустроить «зеленый щит» из деревьев. В первую десятку также вошли недостаток озеленения, загазованность, мусороперерабатывающий завод на Волхонском шоссе, некачественная уборка города, парковка на газонах, отсутствие четкого плана раздельного сбора мусора, застройка парков, нехватка пунктов сбора опасных отходов, состояние площадок с мусорными баками у домов.

Среди прочих проблем петербуржцы также обозначили плохой уход за парками, загрязнение городских водоемов, сваливание снега на газоны, использование реагентов, шум от ЗСД, отсутствие доступа к воде.