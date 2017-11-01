«Почта России» прокомментировала пост Варламова о верстовом столбе в Главпочтамте

«Почта России» прокомментировала информацию, опубликованную блогером Ильей Варламовым о том, что в здании Главпочтамта находится верстовой столб, сделанный из пластика и картона.

«Существующий верстовой столб в здании Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 был установлен в 1999 году по инициативе руководства почтамта для декоративных целей. В текущем году филиалом Почты России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было принято решение об установке на этом месте верстового столба из камня. В настоящее время проект готовится для согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в связи с тем, что здание Главпочтамта является памятником архитектуры. Проект будет реализован после получения всех необходимых согласований», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, Варламов также предложил «Почте России» за свои деньги заказать стелу, которая будет «один в один» как прежняя, только настоящая. «Я готов полностью оплатить и согласовать с вами все работы. Давайте делать хорошо. Не позорьтесь и не позорьте страну перед туристами», — добавил блогер.