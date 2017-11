Уикенд в Петербурге со 2 по 6 ноября

5 ноября 20:00 «А2»

Концерт The Kooks



Британская группа The Kooks вновь приедет в Петербург в это воскресенье, чтобы выступить в рамках тура The Best Of. Любимцы чартов и журнала NME сыграют как проверенные хиты, так и треки с альбома «Listen», разительно отличающегося от того, что они делали раньше.