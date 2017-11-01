Уикенд в Петербурге со 2 по 6 ноября

3 ноября 19:00 «Аврора»

Спецпоказ фильма «Иди и смотри»



В пятницу в «Авроре» покажут на большом экране отреставрированную копию одного из самых страшных фильмов о войне – «Иди и смотри» Элема Климова. Режиссер, не уступивший ни одной цензурной правке, предложенной Госкино, говорил о картине так: «Я понимал, что это будет очень жесткий фильм, и вряд ли кто-нибудь сможет его смотреть. Я сказал об этом соавтору сценария — Алесю Адамовичу. Но он ответил: "Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя как свидетельство войны, как мольбу о мире"».