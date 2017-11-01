Уикенд в Петербурге со 2 по 6 ноября

«Джунгли» и «Тор» в прокате, концерты от The Kooks и Hurts до СБПЧ, спектакли «БТК-феста» и последний шанс посмотреть на революционные плакаты в Мраморном дворце – мы точно знаем, как весело провести ноябрьские праздники.

Со 2 ноября

19:00

Фильм «Осколки»

Вдохновленный Аленом Рене режиссерский дебют о сценах из супружеской жизни Алиса Хазанова, муза Николая Хомерики и Валерии Гай Германики, сняла в отеле Нью-Йорка – самого кинематографического и сновидческого города – и сама же исполнила в нем главную роль.

Со 2 ноября

Фильм «Хармс»

Байопик об эксцентричном поэте Данииле Ювачеве (он же Хармс) снял режиссер-дебютант в игровом кино, ученик Алексея Германа-старшего Иван Болотников. В нем образ и эпатажную шляпу-конфедератку литератора примерил на себя польский актер и театральный режиссер Войцех Урбаньски. Кропотливо воссоздающая атмосферу 1930-1940-х картина стала последней работой легендарного ленфильмовца, художника-постановщика Владимира Светозарова (автора «Не болит голова у дятла» и «Собачьего сердца»), ушедшего из жизни этим летом.

Со 2 ноября

Фильм «Тор: Рагнарек» / Thor: Ragnarok

Очередная картина франшизы Marvel о Мстителях со вполне знакомым актерским составом: Тором снова станет Крис Хемсворт, Идрис Эльба – Хеймдаллем, а Том Хиддлстон – Локи. Заглавный герой оказывается в заточении на другом конце вселенной (без своего молота-оружия). Тор должен выстоять в гладиаторском поединке против своего старого друга — Халка, чтобы успеть вернуться в Асгард, остановить богиню смерти Хелу и наступление Рагнарека (он же апокалипсис). В общем, как обычно, всех спасти.

Со 2 ноября

Фильм «Джунгли» / Jungle

Основанный на нон-фикшне израильского путешественника Йосси Гинсберга фильм о том, как трое друзей во главе с Дэниэлем Рэдклиффом пытаются выжить, заблудившись в непроходимых джунглях Боливии. Впрочем, большинство сцен снимали не там, а в австралийском Кливленде.

1-10 ноября

Новая Голландия

Выставка «Музыка на костях»

В Новой Голландии в среду стартовала экспозиция, посвященная советским меломанам, которые записывали запрещенную музыку на рентгеновские снимки. Посетители увидят документы, фотографии и раритетные пластинки.

1-4 ноября

Центр дизайна ARTPLAY Spb, Красногвардейская пл., 3

Международный форум моды

В Центре дизайна ARTPLAY с 1 по 4 ноября пройдет форум моды. Его спикерами стали — наследник Энди Уорхола Андрей Бурматиков, модель Маша Миногарова, фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец и многие другие. Помимо образовательной программы, на Форуме моды будут организованы поп-ап магазины Noel Concept, Cute, NNedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht и Yana Segetti, дебаты в формате TED Talks и конкурс для молодых дизайнеров.

2 ноября

19:00

БКЗ «Октябрьский»

Концерт «Наутилус Помпилиус»

Группа «Наутилус Помпилиус» даст большой концерт в честь своего 35-летия. Вячеслав Бутусов и музыканты представят новую программу, в которую войдут главные хиты прошлых лет и песни в современном прочтении. Концерт в Петербурге станет отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом. 

2 ноября

18:00

«Цархитектор»

Открытие шоу-рума и выставки Лизы Одиноких

Шоу-рум дизайнера и иллюстратора Лизы Одиноких переехал в «Цархитектор», а заодно поменяла принцип работы бренда. Теперь Liza Odinokikh — это ателье, которое выпускает несколько новинок в месяц и повторяет их по индивидуальным меркам заказчиков. При этом акцент будет сделан на кастомайзинг вещей, то есть использование нашивок, принтов и индивидуальных надписей. Открытие в переосмысленном формате назначено на 2 ноября. Тем же вечером в отеле W пройдет афтепати для клиентов бренда, где дизайнер устроит большую выставку своих коллажей и мудбордов. Сет сыграет Dj Kto.

3 ноября

20:00

клуб Gestalt

Концерт Сonstantine

Протеже Ивана Дорна и подписант его лейбла Masterskaya киевлянин Сonstantine (Константин Дмитриев) выступит в пятницу в Петербурге. «Белый парень с черной душой», как несколько лет назад окрестили музыканта на британском фестивале Mela, споет песни из своего недавно вышедшего сольного альбома.

3 ноября

209:00

Новая сцена Александринского театра

Фестиваль «Электро-Механика»

В пятницу на Новой сцене Александринки пройдет двенадцатый фестиваль «Электро-Механика». Чтобы выступить на нем, впервые в Петербург приедет известный по дуэту Hype Williams британский музыкант Дин Блант с новым арт-поп проектом Babyfather. Среди участников этого года также Арно Реботини, основатель проекта Black Strobe, авангардист от транс-музыки Лоренцо Сенни и многие другие. Полный лайн-ап здесь.

3-7 ноября

Большой театр кукол

Фестиваль «БТК-фест»

Темой Международный фестиваль «БТК-Фест: Театр актуальных кукол» этого года стал «Цирк». В программе множество спектаклей для детей от шести и старше, но что точно пропускать не советуем – это возрожденный легендарный хит худрука БТК Руслана Кудашова «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи» от «золотомасочного» театра «Потудань», близкую по жанру к клоунаде притчу о бесконечном ожидании чуда. Полное расписание здесь.

3 ноября

19:00

«Аврора»

Спецпоказ фильма «Иди и смотри»

В пятницу в «Авроре» покажут на большом экране отреставрированную копию одного из самых страшных фильмов о войне – «Иди и смотри» Элема Климова. Режиссер, не уступивший ни одной цензурной правке, предложенной Госкино, говорил о картине так: «Я понимал, что это будет очень жесткий фильм, и вряд ли кто-нибудь сможет его смотреть. Я сказал об этом соавтору сценария — Алесю Адамовичу. Но он ответил: "Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя как свидетельство войны, как мольбу о мире"».

3 ноября

20:00

клуб «Космонавт»

Концерт СБПЧ

Группа «Самое Большое Простое Число» в пятницу сыграет большой концерт «У нас есть все», который соединит в себе все песни музыкантов за 11 лет: от «Динозавра» до «Любы».

3 ноября

23:59

Stackenschneider

Вечеринка Lena & The Gang

В пятницу на традиционной вечеринке Lena & The Gang в клубе Stackenschneider выступит один из основателей московского клуба «Рабица» и идейный вдохновитель вечеринок JOY – Sariin (эксперта по техногенным шумам и индустриальным ритмам. Локальную поддержку окажут Лена Попова и Иван Логос.

4 ноября

Наб. Обводного кан., 74ц

Открытие Планетария

Самый большой в мире планетарий начнет работать в бывшем газгольдере на набережной Обводного канала с субботы, 4 ноября. Как он готовился к запуску и выглядел еще неделю назад – в нашем интервью с автором проекта Евгением Гудовым.

4 ноября

23:00

«Кузня»

Вечеринка «Kuznya 2049»

В «Кузне» в субботу пройдет вечеринка в стиле «Бегущего по лезвию 2049». Ее хедлайнером станет участник группы «Мумий Тролль», создатель сообщества русских музыкантов How 2 Make – Dza. Кроме того, выступят Cable Toy и  Kito Jempere.

5 ноября

ДС «Юбилейный»

Шоу «Бои бронеботов»

На арене СК «Юбилейный» в воскресенье пройдет бой роботов в тяжелом и среднем весе. На шоу российские инженеры покажут свои изобретения, испытают опытные образцы и подготовятся к международным чемпионатам. В финальной битве победитель сразится с крупной бытовой техникой: старым холодильником весом в 200 кг.

5 ноября

20:00

«Зал ожидания»

Концерт «АлоэВера»

В воскресенье в клубе «Зал ожидания» с концертом в честь пятилетия выступит группа «АлоэВера». Коллектив устроит музыкальные праздник, который будет больше похож на мастер-класс о том, как стать свободным и любить изо всех сил.

5 ноября

20:00

«А2»

Концерт The Kooks

Британская группа The Kooks вновь приедет в Петербург в это воскресенье, чтобы выступить в рамках тура The Best Of. Любимцы чартов и журнала NME сыграют как проверенные хиты, так и треки с альбома «Listen», разительно отличающегося от того, что они делали раньше.

до 5 ноября

«Эрарта»

Выставка «Мода и Вымысел»

Эти выходные – последний шанс увидеть культовые фотографии Джана Паоло Барбьери, одного из главных портретистов Одри Хепберн, Моники Белуччи, Вивьен Вествуд и Софи Лорен. Он создал принципиально новый формат фэшн-съемки, взяв за основу динамичность кинематографа и вернувшись к черно-белым фотографиям, когда весь глянец совершенствовался в цвете.

6 ноября

20:00

ДС «Юбилейный»

Концерт Hurts

Изысканные синти-поп модники Hurts, недавно выпустившие новый альбом «Desire», в рамках затяжного масштабного тура по России выступят в понедельник в Петербурге. Так что Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон захватят не только солидный багаж любимых хитов, но и абсолютно свежий материал (вроде драматичной Beautiful Ones).

до 6 ноября

Мраморный дворец

Выставка «Плакат эпохи революции»

До понедельника в Мраморном дворце можно увидеть около сотни революционных плакатов (цель которых не только агитки, но и просвещение). Их создавали мастера жанра: Маяковский, Лебедев, Козлинский, Моор, Когоут, Дени и другие. Выставку также сопровождает тематический фильм.

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