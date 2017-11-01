Губернатор Полтавченко рассчитывает открыть пять станций метро в 2018 году

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко надеется открыть в 2018 году пять станций метро. Об этом он сказал в среду, 1 ноября, в Законодательном собрании во время обсуждения городского бюджета в первом чтении.

«Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но надеюсь сделать это в будущем году 5 раз», — сказал градоначальник, отметив, что речь идет об открытии станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары», «Беговая» и «Новокрестовская».

По словам градоначальника, в будущем году на строительство метро направят 26 млрд рублей. Последний раз станция метро в Петербурге открывалась в декабре 2012 года.

По материалам «ДП»