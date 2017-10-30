Как выглядит самый большой планетарий в мире?

Стартовый капитал для проекта бизнесмен собрал солидный: в строительство планетария вложено около 300 миллионов рублей, собственные накоп ления и кредиты. При этом с рисками Евгений не особо заморачивается: «Прибыль — не то, от чего я отталкивался. Хотелось бы, конечно, чтобы планетарий окупался. Финансовое образование позволяет мне делать отсечку, когда нужно остановиться. Формула простая: любое дело должно быть для удовольствия, но не в убыток».

Философское отношение Евгения к деньгам заметно по бывалым кроссовкам New Balance и привычке подкреплять силы в «Макдоналдсе» молочным коктейлем с чизбургером: «Ну вот пройдет сорок лет моей активной жизни. Заработаю на дом, машину, даже, допустим, яхту. И что после меня останется? Дом, машина и яхта? Какой-то позор, по-моему». Включив пару лет назад Гудова в список завидных женихов, один великосветский столичный журнал явно не уточнял этот момент.

При постройке планетария действует здоровая, другими словами — стратегическая экономия: «Поручить подрядчику обшивку планетария панелями стоило бы, условно говоря, миллион. Но можно же купить робота, научиться его программировать и уложиться в треть этой суммы. Контент мы сначала планировали заказать у иностранной компании, но потом тоже стало ясно, что правильнее будет сформировать команду и разработать его самим». Сегодня в штате проекта четыре архитектора и четырнадцать дизайнеров.