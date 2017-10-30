Как выглядит самый большой планетарий в мире?
Самый большой в мире планетарий заработает в бывшем газгольдере на набережной Обводного канала с 4 ноября. Мы провели три часа с автором проекта и основателем креативного пространства «Люмьер-холл» Евгением Гудовым посреди роботов-сборщиков и электросварки, чтобы убедиться: он это всерьез.
«А хотите, я вас развлеку? Если присесть на корточки в точке по центру планетария, все выгнутые ряды каркасов покажутся прямыми!» — Евгений несется между столбами строительной пыли и показывает свои владения, постоянно переключаясь на занимательные факты, как говаривал доктор Шелдон Купер в «Теории большого взрыва». Вот купол: каждый день он прирастает одним-двумя уровнями, потому что работы идут в три смены. Вот роботы режут панели, на которые проекционная система по принципу многопоточного сервера будет транслировать видео с разрешением до 16 000 пикселей (в Японии осилили только 8000). Вот орбитальная боевая станция «Звезда смерти» из вселенной «Звездных войн» практически в натуральную величину, вот макет станции «Союз», а вот видео галактики со структурой губки — свежая космическая новость!
Каждые двадцать секунд Гудов отвлекается еще и на рукопожатия и звонки. «Айфон хранит сотню сессий, но мне хватает списка на полдня, потом уже не могу найти контакт в архиве», — основатель планетария говорит это без всякого кокетства. Раскаленный телефон — просто повод для оптимизации рабочих связей. Сейчас на площадке трудятся примерно восемьдесят человек. Почти всех, включая строителей и разнорабочих, Гудов знает лично. «Я никого не набирал по объявлению. Большинство ребят сами присоединились к проекту, когда мы делали сорок пять выставок „Ожившие полотна“ в регионах. А ради планетария многие переехали в Петербург».
Переехал и сам Евгений. Два года назад он, беспечный москвич, шел по Обводному от «Ткачей», где открылась очередная выставка «Ожившие полотна» — мультимедийное шоу, погружающее зрителей внутрь картин Ван Гога, Айвазовского и Климта. Увидел здание с высокой крышей, подумал, что в такой махине неплохо бы устроить очередной показ. Зашел — и понял, что это место заслуживает гораздо большего. Говоря конкретно, чего-то с диаметром 37 метров. То есть планетария мирового масштаба. Но поначалу в бывшем газгольдере открылся «Люмьер-холл» с его тремя залами, оборудованными для показа выставок и презентаций нового формата.
Мечты о космосе у человека, выросшего в неромантичные 1990-е, зрели не на пустом месте: «Я родился в наукограде Реутове. Дедушка с бабушкой работали в „НПО машиностроения“, разрабатывающем спутники и орбитальные станции. Водонапорная башня у нас в дачном поселке была сделана из корпуса ракеты — спилили головной обтекатель и поставили. Думаю, если там сейчас полазить по гаражам, можно спокойно собрать еще одну МКС». Теперь друзья детства Гудова кто в «Роскосмосе», кто в «Сухом». А он полетел к звездам только сейчас, после работы в финансах, ауди те, строительстве и эксплуатации складов, семейном мебельном бизнесе и управлении интернет-проектами. «В принципе, мне интересно все, что связано с точными расчетами. Просто в какой-то момент стали сниться таблички Excel, и я решил поменять сферу деятельности».
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Проект газгольдера для хранения светильного газа разработал в конце 1850-х Рудольф Богданович Бернгард, первый директор Института гражданских инженеров и профессор Академии художеств, совместно с профессором архитектуры Отто Густавовичем фон Гиппиусом.
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Планетарий в здании бывшего газгольдера будет накрыт куполом диаметром 37 метров.
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Стартовый капитал для проекта бизнесмен собрал солидный: в строительство планетария вложено около 300 миллионов рублей, собственные накоп ления и кредиты. При этом с рисками Евгений не особо заморачивается: «Прибыль — не то, от чего я отталкивался. Хотелось бы, конечно, чтобы планетарий окупался. Финансовое образование позволяет мне делать отсечку, когда нужно остановиться. Формула простая: любое дело должно быть для удовольствия, но не в убыток».
Философское отношение Евгения к деньгам заметно по бывалым кроссовкам New Balance и привычке подкреплять силы в «Макдоналдсе» молочным коктейлем с чизбургером: «Ну вот пройдет сорок лет моей активной жизни. Заработаю на дом, машину, даже, допустим, яхту. И что после меня останется? Дом, машина и яхта? Какой-то позор, по-моему». Включив пару лет назад Гудова в список завидных женихов, один великосветский столичный журнал явно не уточнял этот момент.
При постройке планетария действует здоровая, другими словами — стратегическая экономия: «Поручить подрядчику обшивку планетария панелями стоило бы, условно говоря, миллион. Но можно же купить робота, научиться его программировать и уложиться в треть этой суммы. Контент мы сначала планировали заказать у иностранной компании, но потом тоже стало ясно, что правильнее будет сформировать команду и разработать его самим». Сегодня в штате проекта четыре архитектора и четырнадцать дизайнеров.
План строительства, несмотря на его амбициозность, выполняется точно в срок. Ответственные за стадион «Санкт-Петербург» будут рыдать над следующим предложением. Проектировать и пилить детали обшивки планетария начали в июне, в конце августа временно закрыли «Люмьер-холл» для посетителей, до октября заливали пол в газгольдере, и за оставшиеся до 4 ноября дни рассчитывают полностью сомкнуть купол «Звездного зала» и начать принимать посетителей в обычном режиме сеансов и лекций. На тусовки и рейвы в здании бывшего газгольдера у Евгения табу, хотя с такими предложениями, по его словам, уже обращались многие компании.
«Мы торопимся не потому, что нам выделили бюджет и сказали: „Стройте, ребята“, — говорит Гудов. — От исполнения сроков зависит репутация». На вопрос, закладывает ли он какое-то время на типично российский форс-мажор, Евгений отвечает, что, разумеется, графиком предусмотрен один день просрочки. Без тени иронии.
В полдесятого вечера дизайнеры планетария уходить не собираются. Вдохновитель стройки, естественно, тоже. Он привык спать по четыре-пять часов в однушке неподалеку от газгольдера: «Больших пространств мне хватает на площадке». Но есть подозрение, что в релакс-режим Гудов не войдет и после 4 ноября. Потому что это не аврал, а образ жизни: «Если есть свободное время, лучше заняться чем-то полезным или чему-то научиться. Нет знаний, которые не пригодятся. Это только вопрос времени».
Адрес Планетария: Наб. Обводного кан., 74ц. Официально откроется он с 4 ноября.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Александра Афанасьева
Фото: архивы пресс-служб
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