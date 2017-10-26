Лофт-проект «Этажи» станет компанией для стартапов

Лофт-проект «Этажи» из арт-центра планирует превратиться в пространство для стартапов. Владелец бренда Денис Кузнецов объявил о ребрендинге компании. Теперь фирма будет позиционировать себя не как арт-центр, а как площадка, где начинающие предприниматели, стартаперы в креативных сферах бизнеса смогут арендовать помещения по льготным ставкам.

Как формулируют в самой компании, «Этажи» будут «городом креативных стартапов и событий». Кроме того, центр начнет продавать франшизу предпринимателям из других регионов России. Условия ее будут гибкими: например, возможная площадь помещения франчайзи от 50 м2 до 10 тыс. м2, по франшизе можно будет открыть только хостел, или только кафе, или полноценный арт-центр.

Сейчас в «Этажах» 185 арендаторов, площадь пространства — 7 тыс. м2. Проект заработал 10 лет назад, тогда освоенная площадь составляла 3 тыс. м2. Свою посещаемость владельцы оценивают в 3 тыс. человек в будний день и 5 тыс. человек в выходной. «В Петербурге культура таких проектов развивается, и креативный бизнес все более востребован, — говорит Кузнецов. — А вот в Европе подобных проектов, как ни странно, очень мало. Потому что почти всем, кто открывает галерею и занимается искусством, выдают гранты. Это хорошая поддержка, но по ее условиям коммерческие проекты там развивать нельзя; максимум одно кафе».

По материалам «ДП»