В Петербурге открылась библиотека имени Даниила Гранина

В Петербурге открылась библиотека, названная в честь писателя Даниила Гранина. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Библиотека имени Гранина по адресу Дальневосточный проспект, 6 — подразделение «Невской централизованной библиотечной системы». В ней есть зал литературы для взрослых и детей, медиазал, большой и малый конференц-залы для проведения мероприятий и творческая мастерская.

Напомним, петербургский писатель Даниил Гранин скончался 5 июля в возрасте 98 лет. Он известен благодаря романам «Зубр», «Искатели», «Мой лейтенант», а также повестям «Сад камней», «Дождь в чужом городе». Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Николай Солодников, Ольга Погодина-Кузьмина и Николай Буров вспомнили вместе с «Собака.ru» ушедшего писателя.

В марте 2017 года Гранин написал главе правительства России Дмитрию Медведеву письмо, в котором заявил, что объединение РНБ и РГБ «противоречит основному принципу развития и сохранения культуры».

Здесь можно прочитать эксклюзивное интервью писателя для «Собака.ru».