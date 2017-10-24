Губернатор Полтавченко заговорил по-московски. Что это значит?

Петербургский губернатор Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете», комментируя ситуацию с ларьками у станций метро, употребил слово «шаурма» вместо петербургского варианта «шаверма».

Градоначальник говорил о планах городского правительства запретить размещение ларьков и киосков ближе 100 метров от станций метро. «Петербург — читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», — сказал Полтавченко.

Директор филиала «Российской газеты» в Петербурге Анжелика Гурская подтвердила изданию «Мойка78», что градоначальник использовал именно слово «шаурма», а Смольный согласовал текст интервью, не исправив ошибку. «Губернатор абсолютно точно сказал „шаурма“. Возможно, Георгий Сергеевич слишком долго жил в Москве, перенял московские традиции, и поэтому сказал „шаурма“, а не „шаверма“», — считает Анжелика Гурская.

В начале августа градоначальник вместе с Рамзаном Кадыровым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым находился с визитом в Чеченской республике и скандировал «Ахмат — сила!». Ранее СМИ сообщили о том, что после президентских выборов в марте 2018 года Полтавченко отправят в отставку.