В Петербурге пройдет Кубок губернатора по Counter-Strike

В выходные в Петербурге состоится финал Кубка губернатора по киберспорту, сообщает пресс-служба Смольного.

В течение недели, с 16 по 19 октября, проходит онлайн-квалификация, в которой участвуют 64 команды со всей страны. За победу сражаются игроки от 10 до 30 лет. По итогам квалификации четыре команды будут приглашены в Петербург на полуфинал, который пройдет 21 октября с 11:00 до 22:00 в шоу-руме Mercedez-Benz на Приморском проспекте.

Вход на соревнования для болельщиков свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте Кубка. Финал турнира состоится в воскресенье, 22 октября, и пройдет в закрытом режиме. Призовой фонд Кубка составит 300 тыс. рублей.