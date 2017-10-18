Уикенд в Петербурге с 19 по 22 сентября

Спектакли Максима Диденко и Кирилла Серебренникова, эротический триллер Франсуа Озона и лекции Антона Долина об Андрее Тарковском и Ларсе фон Триере – мы точно знаем, как весело провести эти выходные. 

с 19 октября

Фильм «Двуличный любовник» / L'amant double

Снимая многочисленные эротические сцены триллера об отношениях психоаналитика и его пациентки, Франсуа Озон подробно обсуждал с утонченной Мариной Вакт и любимцем братьев Дарденн Жереми Ренье каждое движение на бумажных раскадровках – получилось чувственно, интригующе и, как и всегда у французского классика, иронично.

с 19 октября

Фильм «Голем» / The Limehouse Golem

Викторианский детектив о серии жестоких убийств проституток в Лондоне, которые расследует блестящий детектив инспектор Килдэр (не менее блестящий Билл Найи). Местные жители полагают, что это орудует не маньяк, а голем — глиняное существо из мифологии, оживляемое при помощи магии.

с 19 октября

Фильм «Три сестры»

Вольная интерпретация прославленной пьесы Чеховы любителем переосмыслить классику Юрием Грымовым («Му-Му», «Анна Каренина. Интимные дневники»). Действие происходит в современности, в которую сестры Прозоровы не могут вписаться.

19 октября

ТЮЗ им.Брянцева

Спектакль «Ленька Пантелеев»

Уже легендарная постановка режиссерского тандема Николая Дрейдена и Максима Диденко отмечает пятилетний юбилей. Показ мюзикла о жизни и смерти лихого налетчика и романтика Леньки Пантелеева в Петрограде времен НЭПа в этот четверг в театре считают негласным празднованием круглой даты.

18-22 октября

«Лендок»

Фестиваль научного кино «Мир знаний»

В Петербурге в двенадцатый раз пройдет самый крупный российский фестиваль неигрового научного кино. С 18 по 22 октября на студии «Лендок» будут показывать картины о тайнах мозга, генах и повсеместной компьютеризации. Вход свободный по регистрации. Полное расписание здесь.

19-21 октября

бар Kabinet

Гастроли Лилиана Соссе в баре Kabinet

Эксперт в области миксологии и бар-менеджер французского заведения Papa Doble, вошедшего в пятьдесят лучших баров мира, Лилиан Соссе будет поить по авторской коктейльной карте. На примере нескольких коктейлей французский бартендер продемонстрирует возможность объединения самых неординарных компонентов в одном напитке. Papa Doble – винтажный бар и по совместительству дом для поклонников творчества величайшего писателя XX века Эрнеста Хемингуэя: заведение названо в честь любимого коктейля автора.

20-22 октября

«Приют комедианта»

Спектакль «Собачье сердце»

Максим Диденко поставил свою версию легендарной булгаковской фантасмагории о разрухе в клозетах и головах. Костюмы для щедро изобилующего новыми технологиями спектакля (зрители даже смогут взглянуть на мир глазами Шарикова) создавала Галя Солодовникова. Роль профессора Преображенского досталась Николаю Чиндяйкину.

20 октября

DayNight на М. Посадской, 6

Юбилей концепт-стора DayNight

Двадцатилетие DayNight будет отмечать 20 октября — прямо в магазине выступит панк-группа из Бруклина Cakes Da Killa (и порвет всех в фэшн-клочья). К юбилею также готовы две коллаборации: дизайнеры Faith Connexion разработали специальный принт на свитшотах, футболках и парках, а короли денима R13 — кепку с логотипом бутика. Подробнее о том, как развивался DayNight читайте в нашем материале.

20 октября

12:00

ТРЦ «Галерея»

Открытие обновленного магазина UNIQLO

Бренд  UNIQLO  заново открывает после реконструкции магазин на первом этаже ТРЦ «Галерея». В его честь в пятницу там пройдет традиционное шоу японских барабанщиков.  Посетителям приготовили скидки и подарки. Множество товаров получат красный ценник  со специальной ценой на первые три дня работы магазина после открытия, а первая тысяча покупателей каждый день 20, 21 и 22 октября получит в подарок фирменную сумку  и другие подарки. Кроме того, в пятницу в магазине стартует продажа коллекции Uniqlo U, созданной под руководством  Кристофа Лемера. Все подробности, а также конкурс и розыгрыш призов в нашем проекте «Вдохновение города».

21-220 октября

киноцентр «Родина»

Спецпоказ картин «Зеркало» и «Танцующая в темноте»

В эту субботу в Петербурге стартует проект «Синематека Искусство Кино». Это цикл кинопоказов и лекций, организованных журналом «Искусство Кино» в его поддержку. Откроет его два фильма: «Зеркало» Андрея Тарковского и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера (21 и 22 октября соответственно). Перед каждым фильмом с лекцией выступит главный редактор журнала, кинокритик Антон Долин.

21-22 октября

ДЛТ

Аудиоспектакль-променад «Обратная сторона вещей»

Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.

21 октября

«Балтийский дом»

Спектакль «Ближний город»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников лучше других демонстрирует реалии современного мира (именно с такой формулировкой фильм «Ученик» этого режиссера получил в прошлом году приз в Каннах). Его спектакль «Ближний город» в Национальном театре Латвии, который заявлен в фестивальной программе 21 октября, — это комедия абсурда о второй, скрытой жизни мужа, который втайне от жены и троих детей занимается в общем-то проституцией. Впрочем, постановщик считает, что пьеса Марюса Ивашкявичуса, лучшего драматурга прошлого года по версии премии «Золотая маска», о том, что мужчины являются жертвами, обслуживающими мощную женскую природу. Постановку покажут на закрытии фестиваля «Балтийский дом».

21 октября

«Кузня»

Вечеринка Jameson Hangout

В субботу на вечеринке в «Кузне» выступит богиня детройтского техно Келли Хэнд. Среди тех, кто называет себя ее фанатами – Лоран Гарнье, Свет Ват, Нина Кравиц и Бен Клок. Локальную поддержку окажут Кирилл Сергеев (Kito Jempere) и диджеи Roots United: Shutta, El, Hoopa.

21-23 октября

Центр искусств «Невский, 8» («Лавка художника»)

Барахолка Fashion Weekend

С 21 по 23 октября на Невском проспекте, 8 в рамках проекта «Барахолка Fashion Weekend» можно будет приобрести дизайнерские вещи по доступной цене. Все собранные средства пойдут на поддержку творческих мастерских для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности. В мероприятии участвуют такие петербургские бренды, как Liza Odinokikh, Katya Anderzhanova, Ekaterina Smolina и Kogel Fashion House. Дизайнеры, модные бутики и монобрендовые магазины предоставят вещи бесплатно.

22 октября

Новая сцена Александринского театра

Фестиваль ARTs for heARTsК

В воскресенье на Новой сцене Александринского театра пройдет Фестиваль ARTs for heARTs в поддержку благотворительного фонда «Шаг навстречу». В рамках него покажут моноспектакль «Aurora» греческого режиссера Владимира Николузоса на музыку Вангелино Курентзиса, модельер Янисом Чамалиди прочтет лекцию о трансформации образа женщины в моде, культуре и искусстве, а режиссер Михаил Патласов даст мастер-класс об эволюции театральных практик от древних до социальных.

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