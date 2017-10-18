21 октября «Балтийский дом»

Спектакль «Ближний город»



Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников лучше других демонстрирует реалии современного мира (именно с такой формулировкой фильм «Ученик» этого режиссера получил в прошлом году приз в Каннах). Его спектакль «Ближний город» в Национальном театре Латвии, который заявлен в фестивальной программе 21 октября, — это комедия абсурда о второй, скрытой жизни мужа, который втайне от жены и троих детей занимается в общем-то проституцией. Впрочем, постановщик считает, что пьеса Марюса Ивашкявичуса, лучшего драматурга прошлого года по версии премии «Золотая маска», о том, что мужчины являются жертвами, обслуживающими мощную женскую природу. Постановку покажут на закрытии фестиваля «Балтийский дом».