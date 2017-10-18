Уикенд в Петербурге с 19 по 22 сентября
Спектакли Максима Диденко и Кирилла Серебренникова, эротический триллер Франсуа Озона и лекции Антона Долина об Андрее Тарковском и Ларсе фон Триере – мы точно знаем, как весело провести эти выходные.
с 19 октября
Фильм «Двуличный любовник» / L'amant double
Снимая многочисленные эротические сцены триллера об отношениях психоаналитика и его пациентки, Франсуа Озон подробно обсуждал с утонченной Мариной Вакт и любимцем братьев Дарденн Жереми Ренье каждое движение на бумажных раскадровках – получилось чувственно, интригующе и, как и всегда у французского классика, иронично.
Снимая многочисленные эротические сцены триллера об отношениях психоаналитика и его пациентки, Франсуа Озон подробно обсуждал с утонченной Мариной Вакт и любимцем братьев Дарденн Жереми Ренье каждое движение на бумажных раскадровках – получилось чувственно, интригующе и, как и всегда у французского классика, иронично.
с 19 октября
Фильм «Голем» / The Limehouse Golem
Викторианский детектив о серии жестоких убийств проституток в Лондоне, которые расследует блестящий детектив инспектор Килдэр (не менее блестящий Билл Найи). Местные жители полагают, что это орудует не маньяк, а голем — глиняное существо из мифологии, оживляемое при помощи магии.
Викторианский детектив о серии жестоких убийств проституток в Лондоне, которые расследует блестящий детектив инспектор Килдэр (не менее блестящий Билл Найи). Местные жители полагают, что это орудует не маньяк, а голем — глиняное существо из мифологии, оживляемое при помощи магии.
с 19 октября
Фильм «Три сестры»
Вольная интерпретация прославленной пьесы Чеховы любителем переосмыслить классику Юрием Грымовым («Му-Му», «Анна Каренина. Интимные дневники»). Действие происходит в современности, в которую сестры Прозоровы не могут вписаться.
Вольная интерпретация прославленной пьесы Чеховы любителем переосмыслить классику Юрием Грымовым («Му-Му», «Анна Каренина. Интимные дневники»). Действие происходит в современности, в которую сестры Прозоровы не могут вписаться.
19 октября
ТЮЗ им.Брянцева
Спектакль «Ленька Пантелеев»
Уже легендарная постановка режиссерского тандема Николая Дрейдена и Максима Диденко отмечает пятилетний юбилей. Показ мюзикла о жизни и смерти лихого налетчика и романтика Леньки Пантелеева в Петрограде времен НЭПа в этот четверг в театре считают негласным празднованием круглой даты.
Уже легендарная постановка режиссерского тандема Николая Дрейдена и Максима Диденко отмечает пятилетний юбилей. Показ мюзикла о жизни и смерти лихого налетчика и романтика Леньки Пантелеева в Петрограде времен НЭПа в этот четверг в театре считают негласным празднованием круглой даты.
18-22 октября
«Лендок»
Фестиваль научного кино «Мир знаний»
В Петербурге в двенадцатый раз пройдет самый крупный российский фестиваль неигрового научного кино. С 18 по 22 октября на студии «Лендок» будут показывать картины о тайнах мозга, генах и повсеместной компьютеризации. Вход свободный по регистрации. Полное расписание здесь.
В Петербурге в двенадцатый раз пройдет самый крупный российский фестиваль неигрового научного кино. С 18 по 22 октября на студии «Лендок» будут показывать картины о тайнах мозга, генах и повсеместной компьютеризации. Вход свободный по регистрации. Полное расписание здесь.
19-21 октября
бар Kabinet
Гастроли Лилиана Соссе в баре Kabinet
Эксперт в области миксологии и бар-менеджер французского заведения Papa Doble, вошедшего в пятьдесят лучших баров мира, Лилиан Соссе будет поить по авторской коктейльной карте. На примере нескольких коктейлей французский бартендер продемонстрирует возможность объединения самых неординарных компонентов в одном напитке. Papa Doble – винтажный бар и по совместительству дом для поклонников творчества величайшего писателя XX века Эрнеста Хемингуэя: заведение названо в честь любимого коктейля автора.
Эксперт в области миксологии и бар-менеджер французского заведения Papa Doble, вошедшего в пятьдесят лучших баров мира, Лилиан Соссе будет поить по авторской коктейльной карте. На примере нескольких коктейлей французский бартендер продемонстрирует возможность объединения самых неординарных компонентов в одном напитке. Papa Doble – винтажный бар и по совместительству дом для поклонников творчества величайшего писателя XX века Эрнеста Хемингуэя: заведение названо в честь любимого коктейля автора.
20-22 октября
«Приют комедианта»
Спектакль «Собачье сердце»
Максим Диденко поставил свою версию легендарной булгаковской фантасмагории о разрухе в клозетах и головах. Костюмы для щедро изобилующего новыми технологиями спектакля (зрители даже смогут взглянуть на мир глазами Шарикова) создавала Галя Солодовникова. Роль профессора Преображенского досталась Николаю Чиндяйкину.
Максим Диденко поставил свою версию легендарной булгаковской фантасмагории о разрухе в клозетах и головах. Костюмы для щедро изобилующего новыми технологиями спектакля (зрители даже смогут взглянуть на мир глазами Шарикова) создавала Галя Солодовникова. Роль профессора Преображенского досталась Николаю Чиндяйкину.
20 октября
DayNight на М. Посадской, 6
Юбилей концепт-стора DayNight
Двадцатилетие DayNight будет отмечать 20 октября — прямо в магазине выступит панк-группа из Бруклина Cakes Da Killa (и порвет всех в фэшн-клочья). К юбилею также готовы две коллаборации: дизайнеры Faith Connexion разработали специальный принт на свитшотах, футболках и парках, а короли денима R13 — кепку с логотипом бутика. Подробнее о том, как развивался DayNight читайте в нашем материале.
Двадцатилетие DayNight будет отмечать 20 октября — прямо в магазине выступит панк-группа из Бруклина Cakes Da Killa (и порвет всех в фэшн-клочья). К юбилею также готовы две коллаборации: дизайнеры Faith Connexion разработали специальный принт на свитшотах, футболках и парках, а короли денима R13 — кепку с логотипом бутика. Подробнее о том, как развивался DayNight читайте в нашем материале.
20 октября
12:00
ТРЦ «Галерея»
Открытие обновленного магазина UNIQLO
Бренд UNIQLO заново открывает после реконструкции магазин на первом этаже ТРЦ «Галерея». В его честь в пятницу там пройдет традиционное шоу японских барабанщиков. Посетителям приготовили скидки и подарки. Множество товаров получат красный ценник со специальной ценой на первые три дня работы магазина после открытия, а первая тысяча покупателей каждый день 20, 21 и 22 октября получит в подарок фирменную сумку и другие подарки. Кроме того, в пятницу в магазине стартует продажа коллекции Uniqlo U, созданной под руководством Кристофа Лемера. Все подробности, а также конкурс и розыгрыш призов в нашем проекте «Вдохновение города».
Бренд UNIQLO заново открывает после реконструкции магазин на первом этаже ТРЦ «Галерея». В его честь в пятницу там пройдет традиционное шоу японских барабанщиков. Посетителям приготовили скидки и подарки. Множество товаров получат красный ценник со специальной ценой на первые три дня работы магазина после открытия, а первая тысяча покупателей каждый день 20, 21 и 22 октября получит в подарок фирменную сумку и другие подарки. Кроме того, в пятницу в магазине стартует продажа коллекции Uniqlo U, созданной под руководством Кристофа Лемера. Все подробности, а также конкурс и розыгрыш призов в нашем проекте «Вдохновение города».
21-220 октября
киноцентр «Родина»
Спецпоказ картин «Зеркало» и «Танцующая в темноте»
В эту субботу в Петербурге стартует проект «Синематека Искусство Кино». Это цикл кинопоказов и лекций, организованных журналом «Искусство Кино» в его поддержку. Откроет его два фильма: «Зеркало» Андрея Тарковского и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера (21 и 22 октября соответственно). Перед каждым фильмом с лекцией выступит главный редактор журнала, кинокритик Антон Долин.
В эту субботу в Петербурге стартует проект «Синематека Искусство Кино». Это цикл кинопоказов и лекций, организованных журналом «Искусство Кино» в его поддержку. Откроет его два фильма: «Зеркало» Андрея Тарковского и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера (21 и 22 октября соответственно). Перед каждым фильмом с лекцией выступит главный редактор журнала, кинокритик Антон Долин.
21-22 октября
ДЛТ
Аудиоспектакль-променад «Обратная сторона вещей»
Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.
Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.
21 октября
«Балтийский дом»
Спектакль «Ближний город»
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников лучше других демонстрирует реалии современного мира (именно с такой формулировкой фильм «Ученик» этого режиссера получил в прошлом году приз в Каннах). Его спектакль «Ближний город» в Национальном театре Латвии, который заявлен в фестивальной программе 21 октября, — это комедия абсурда о второй, скрытой жизни мужа, который втайне от жены и троих детей занимается в общем-то проституцией. Впрочем, постановщик считает, что пьеса Марюса Ивашкявичуса, лучшего драматурга прошлого года по версии премии «Золотая маска», о том, что мужчины являются жертвами, обслуживающими мощную женскую природу. Постановку покажут на закрытии фестиваля «Балтийский дом».
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников лучше других демонстрирует реалии современного мира (именно с такой формулировкой фильм «Ученик» этого режиссера получил в прошлом году приз в Каннах). Его спектакль «Ближний город» в Национальном театре Латвии, который заявлен в фестивальной программе 21 октября, — это комедия абсурда о второй, скрытой жизни мужа, который втайне от жены и троих детей занимается в общем-то проституцией. Впрочем, постановщик считает, что пьеса Марюса Ивашкявичуса, лучшего драматурга прошлого года по версии премии «Золотая маска», о том, что мужчины являются жертвами, обслуживающими мощную женскую природу. Постановку покажут на закрытии фестиваля «Балтийский дом».
21 октября
«Кузня»
Вечеринка Jameson Hangout
В субботу на вечеринке в «Кузне» выступит богиня детройтского техно Келли Хэнд. Среди тех, кто называет себя ее фанатами – Лоран Гарнье, Свет Ват, Нина Кравиц и Бен Клок. Локальную поддержку окажут Кирилл Сергеев (Kito Jempere) и диджеи Roots United: Shutta, El, Hoopa.
В субботу на вечеринке в «Кузне» выступит богиня детройтского техно Келли Хэнд. Среди тех, кто называет себя ее фанатами – Лоран Гарнье, Свет Ват, Нина Кравиц и Бен Клок. Локальную поддержку окажут Кирилл Сергеев (Kito Jempere) и диджеи Roots United: Shutta, El, Hoopa.
21-23 октября
Центр искусств «Невский, 8» («Лавка художника»)
Барахолка Fashion Weekend
С 21 по 23 октября на Невском проспекте, 8 в рамках проекта «Барахолка Fashion Weekend» можно будет приобрести дизайнерские вещи по доступной цене. Все собранные средства пойдут на поддержку творческих мастерских для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности. В мероприятии участвуют такие петербургские бренды, как Liza Odinokikh, Katya Anderzhanova, Ekaterina Smolina и Kogel Fashion House. Дизайнеры, модные бутики и монобрендовые магазины предоставят вещи бесплатно.
С 21 по 23 октября на Невском проспекте, 8 в рамках проекта «Барахолка Fashion Weekend» можно будет приобрести дизайнерские вещи по доступной цене. Все собранные средства пойдут на поддержку творческих мастерских для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности. В мероприятии участвуют такие петербургские бренды, как Liza Odinokikh, Katya Anderzhanova, Ekaterina Smolina и Kogel Fashion House. Дизайнеры, модные бутики и монобрендовые магазины предоставят вещи бесплатно.
22 октября
Новая сцена Александринского театра
Фестиваль ARTs for heARTsК
В воскресенье на Новой сцене Александринского театра пройдет Фестиваль ARTs for heARTs в поддержку благотворительного фонда «Шаг навстречу». В рамках него покажут моноспектакль «Aurora» греческого режиссера Владимира Николузоса на музыку Вангелино Курентзиса, модельер Янисом Чамалиди прочтет лекцию о трансформации образа женщины в моде, культуре и искусстве, а режиссер Михаил Патласов даст мастер-класс об эволюции театральных практик от древних до социальных.
В воскресенье на Новой сцене Александринского театра пройдет Фестиваль ARTs for heARTs в поддержку благотворительного фонда «Шаг навстречу». В рамках него покажут моноспектакль «Aurora» греческого режиссера Владимира Николузоса на музыку Вангелино Курентзиса, модельер Янисом Чамалиди прочтет лекцию о трансформации образа женщины в моде, культуре и искусстве, а режиссер Михаил Патласов даст мастер-класс об эволюции театральных практик от древних до социальных.
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