Между Петербургом и Москвой поставили указатель «шаверма — шаурма»

На трассе М-10 между Петербургом и Москвой появился знак, одна сторона которого «iаверма» указывает в сторону Петербурга, а вторая, «шаурма» — в сторону Москвы.

Как пишет издание «Бумага», указатель установила коммерческая компания на 368 километре трассы М-10, рядом с городом Валдай. Создатели знака считают, что именно в этой точке проходит граница между шавермой и шаурмой, а он сам символизирует объединение городов и призван прекратить давний спор о правильном названии блюда.