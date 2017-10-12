У входа в лофт-проект «Этажи» появилась литературная карта Петербурга

12 октября 2017 года на правой створке ворот лофт-проекта «Этажи» появилась литературная карта Петербурга, придуманная и нарисованная известным российским дизайнером и художником Юрием Гордоном. План города был сделан с учетом точного топографического позиционирования цитат из литературных произведений. В карте использованы только шрифты, разработанные самим художником.

«Карта Санкт-Петербурга “От окраины к центру. Говорит город”. Питер — место главных текстов нашей культуры. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Анненский, Мандельштам, Хармс, Бродский... Цитаты переплетаются, разговаривают друг с другом, наконец, сливаются в сплошной городской гул, поток слов и сознания. Питерская карта задумана и выстроена как цельный визуально-поэтический объект, где все слова связаны и с местом, топографией, и с историей, и прямо между собой. Начинаясь на окраинах потоком речи, относящейся ко всему городу, ближе к центру цитаты все плотнее ложатся по местам, а в самом центре встают с точностью до квартала, площади, здания», — рассказывает он.

В лофт-проекте запустили проект галереи GATE74, экспозиции которой будут обновляться раз в две недели по четвергам.