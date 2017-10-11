От Ивана Дорна до «Аритмии»: уикенд в Петербурге с 12 по 15 октября
Концерт Ивана Дорна, выставка костюмов революционного модника Владимира Маяковского и официальный старт проката «Аритмии», главного российского фильма года, – мы собрали для вас гид по развлечениям на эти выходных, чтобы вы ни в коем случае не поддавались осенней хандре.
с 12 октября
Фильм «Аритмия»
Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода пытается спасать жизни людей и собственный брак.
Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода пытается спасать жизни людей и собственный брак.
с 12 октября
Фильм «Сделано в Америке» / American Made
Нестареющий Том Круз (будто три десятка лет со времен его полетов в «Топ Гане» и не проходили) сыграл в байопике о пилоте-авантюристе Барри Силе. Тот начинал с контрабанды наркотиков, а после переметнулся на сторону закона, помогая ЦРУ и сдавая экс-подельников.
Нестареющий Том Круз (будто три десятка лет со времен его полетов в «Топ Гане» и не проходили) сыграл в байопике о пилоте-авантюристе Барри Силе. Тот начинал с контрабанды наркотиков, а после переметнулся на сторону закона, помогая ЦРУ и сдавая экс-подельников.
с 12 октября
Фильм «Родные»
Очень личная картина одного их самых известных отечественных режиссеров-документалистов Виталия Манского – гражданина России, родившегося в Советском Союзе во Львове. Путешествуя по всей Украине, он выясняет, как сегодня живет его многочисленная родня, а также вся страна после Майдана.
Очень личная картина одного их самых известных отечественных режиссеров-документалистов Виталия Манского – гражданина России, родившегося в Советском Союзе во Львове. Путешествуя по всей Украине, он выясняет, как сегодня живет его многочисленная родня, а также вся страна после Майдана.
с 12 октября
Фильм «О теле и душе» / Testről és Lélekről
Венгерский фильм-победитель Берлинского кинофестиваля этого года о двух работниках скотобойни, которые вдруг начинают видеть одни и те же сны. Общая сновидческая картина мира, конечно, не может не способствовать их сближению.
Венгерский фильм-победитель Берлинского кинофестиваля этого года о двух работниках скотобойни, которые вдруг начинают видеть одни и те же сны. Общая сновидческая картина мира, конечно, не может не способствовать их сближению.
с 12 октября
Фильм «Салют-7»
Ностальгическую космическую драму с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревенко на основе реальной истории о стыковке советской спасательной экспедиции с беспилотным кораблем должны были выпустить ко Дню космонавтики, но решили переформатировать в IMAX 3D и разнести дату релиза со «Временем первых». Вышло очень атмосферно.
Ностальгическую космическую драму с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревенко на основе реальной истории о стыковке советской спасательной экспедиции с беспилотным кораблем должны были выпустить ко Дню космонавтики, но решили переформатировать в IMAX 3D и разнести дату релиза со «Временем первых». Вышло очень атмосферно.
с 11 по 13 октября
Конференция-фестиваль «Световой дизайн»
Фильм, в котором зрители бессзонательно управляют сюжетом, перфоманс от инженерного театра «АХЕ» и лекция видео-художника Massive Attack – читайте про самые интересные события из программы организованного ИТМО фестиваля в нашем гиде.
Фильм, в котором зрители бессзонательно управляют сюжетом, перфоманс от инженерного театра «АХЕ» и лекция видео-художника Massive Attack – читайте про самые интересные события из программы организованного ИТМО фестиваля в нашем гиде.
12 октября
ДК «Ленсовета»
Концерт «Джаз мирового кино»
В четверг в ДК «Ленсовета» пройдет большой концерт оркестра Петра Востокова «Джаз мирового кино», а лучшие пары петербургских клубов станцуют в стиле lindy hop, authentic jazz, balboa. Музыканты исполнят джазовые версии мелодий из старых классических фильмов («Серенада солнечной долины», «Волшебник страны Оз», «Вестсайдская история»), «бондианы» и самого первого звукового полнометражного фильма «Певец джаза».
В четверг в ДК «Ленсовета» пройдет большой концерт оркестра Петра Востокова «Джаз мирового кино», а лучшие пары петербургских клубов станцуют в стиле lindy hop, authentic jazz, balboa. Музыканты исполнят джазовые версии мелодий из старых классических фильмов («Серенада солнечной долины», «Волшебник страны Оз», «Вестсайдская история»), «бондианы» и самого первого звукового полнометражного фильма «Певец джаза».
13-22 октября-января
Музей театрального и музыкального искусства
Выставка «Маяковский “haute couture“: искусство одеваться»
В Музее театрального искусства открывается выставка «Маяковский от-кутюр: искусство одеваться», куда привезли личные вещи поэта — разноцветные галстуки, желтые бадлоны, лаковые ботинки и костюм «советского денди», которые во многом определили стиль 1920-х годов и сегодняшних хипстеров. Некоторая одежда будет показана широкой публике впервые.
В Музее театрального искусства открывается выставка «Маяковский от-кутюр: искусство одеваться», куда привезли личные вещи поэта — разноцветные галстуки, желтые бадлоны, лаковые ботинки и костюм «советского денди», которые во многом определили стиль 1920-х годов и сегодняшних хипстеров. Некоторая одежда будет показана широкой публике впервые.
13 октября
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Deep Soul Penetration
В пятницу, 13-го, вопреки суевериям, в Stackenschneider выступят основатель крупнейшего российского электро-сообщества Electro Music Coalition – Neuro, дуэт Zaletny + Tennisist, а также бессменный лидер серии вечеринок Deep Soul Penetration – Oira.
В пятницу, 13-го, вопреки суевериям, в Stackenschneider выступят основатель крупнейшего российского электро-сообщества Electro Music Coalition – Neuro, дуэт Zaletny + Tennisist, а также бессменный лидер серии вечеринок Deep Soul Penetration – Oira.
14 октября
театр «Балтийский дом»
Спектакль «Трилогия моей семьи»
Люк Персеваль, самый известный современный фламандский режиссер, который славится бесконечно прекрасными и безупречно выстроенными мизансценами, 14 октября покажет сагу о жизни одной семьи Ругон-Маккаров, описанную в двадцати романах Эмиля Золя. Настоящий сериал на театральной сцене «Трилогия моей семьи», поставленный им в Гамбургском театре «Талия», берет в основу только пять из них, состоит из трех серий («Любовь», «Деньги», «Голод») и будет идти с полудня до позднего вечера. Спектакли покажут в рамках фестиваля «Балтийский дом».
Люк Персеваль, самый известный современный фламандский режиссер, который славится бесконечно прекрасными и безупречно выстроенными мизансценами, 14 октября покажет сагу о жизни одной семьи Ругон-Маккаров, описанную в двадцати романах Эмиля Золя. Настоящий сериал на театральной сцене «Трилогия моей семьи», поставленный им в Гамбургском театре «Талия», берет в основу только пять из них, состоит из трех серий («Любовь», «Деньги», «Голод») и будет идти с полудня до позднего вечера. Спектакли покажут в рамках фестиваля «Балтийский дом».
14 октября
23:59
«Кузня»
Вечеринка Kito Jempere Birthday Bash
В честь дня рождения диджея, музыканта и программного директора «Кузни» Кирилла Сергеева (ака Kito Jempere) пройдет масштабная вечеринка, на которой сыграют сам именинник и британец Chuggy. Локальную праздничную поддержку окажут Lipelis и Cable Toy.
В честь дня рождения диджея, музыканта и программного директора «Кузни» Кирилла Сергеева (ака Kito Jempere) пройдет масштабная вечеринка, на которой сыграют сам именинник и британец Chuggy. Локальную праздничную поддержку окажут Lipelis и Cable Toy.
15 октября
20:00
«А2»
Концерт Ивана Дорна
Музыкант приедет в Петербург с туром в поддержку своего первого англоязычного альбома «OTD», который он записал в Лос-Анджелесе. На концерте Иван Дорн также споет «пацанскую балладу» «Пристально», которую презентовал на прошлой неделе.
Музыкант приедет в Петербург с туром в поддержку своего первого англоязычного альбома «OTD», который он записал в Лос-Анджелесе. На концерте Иван Дорн также споет «пацанскую балладу» «Пристально», которую презентовал на прошлой неделе.
15 октября
20:00
Новая сцена Александринского театра
Концерт «Есть Есть Есть»
Выросшая из «2H Company» группа «Есть Есть Есть» сменили электронную какофонию на мелодичный союз гитар и семплера, сохранив главное — постмодернистские скороговорки-речетативы лидера коллектива Михаила Феничева. На сцене Новой сцены Александринского театра они представят свой третий альбом «Сказки для Кейто».
Выросшая из «2H Company» группа «Есть Есть Есть» сменили электронную какофонию на мелодичный союз гитар и семплера, сохранив главное — постмодернистские скороговорки-речетативы лидера коллектива Михаила Феничева. На сцене Новой сцены Александринского театра они представят свой третий альбом «Сказки для Кейто».
15 октября
20:00
Social Club
Концерт Дмитрия Макарова
Поэт и певец Дмитрий Макаров, собирающий в Москве целые залы в «Гоголь-центре», дизайн-кластере «Флакон» и ЦСИ «Винзавод», выступит в Social Club с музыкантами из группы «Оркестрик». Он исполнит песни Александра Вертинского, Ива Монтана, Леонарда Коэна, Александра Галича, золотые стандарты джаза и танго.Впервые в Петербурге Дмитрий представит песни и по своим собственным стихам, вошедшие в его новую программу «Все будет на своих местах».
Поэт и певец Дмитрий Макаров, собирающий в Москве целые залы в «Гоголь-центре», дизайн-кластере «Флакон» и ЦСИ «Винзавод», выступит в Social Club с музыкантами из группы «Оркестрик». Он исполнит песни Александра Вертинского, Ива Монтана, Леонарда Коэна, Александра Галича, золотые стандарты джаза и танго.Впервые в Петербурге Дмитрий представит песни и по своим собственным стихам, вошедшие в его новую программу «Все будет на своих местах».
до 15 октября
лавный музейный комплекс Эрмитажа
Выставка «Эрмитажная энциклопедия текстиля»
Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации супруги-императрицы, кафтан и штаны, поднятые археологами с затонувшего в 1724 году судна, и кукла-голландка, подаренная Александру I, — все это можно увидеть собственными глазами до 15 октября. Выставка делится на две части: «История», где представлены шедевры из текстильных коллекций Эрмитажа, и «Реставрация», которая показывает итоги работы по сохранению памятников.
Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации супруги-императрицы, кафтан и штаны, поднятые археологами с затонувшего в 1724 году судна, и кукла-голландка, подаренная Александру I, — все это можно увидеть собственными глазами до 15 октября. Выставка делится на две части: «История», где представлены шедевры из текстильных коллекций Эрмитажа, и «Реставрация», которая показывает итоги работы по сохранению памятников.
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