От Ивана Дорна до «Аритмии»: уикенд в Петербурге с 12 по 15 октября

Концерт Ивана Дорна, выставка костюмов революционного модника Владимира Маяковского и официальный старт проката «Аритмии», главного российского фильма года, – мы собрали для вас гид по развлечениям на эти выходных, чтобы вы ни в коем случае не поддавались осенней хандре.

с 12 октября

Фильм «Аритмия»

Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода пытается спасать жизни людей и собственный брак.

с 12 октября

Фильм «Сделано в Америке» / American Made

Нестареющий Том Круз (будто три десятка лет со времен его полетов в «Топ Гане» и не проходили) сыграл в байопике о пилоте-авантюристе Барри Силе. Тот начинал с контрабанды наркотиков, а после переметнулся на сторону закона, помогая ЦРУ и сдавая экс-подельников.

с 12 октября

Фильм «Родные»

Очень личная картина одного их самых известных отечественных режиссеров-документалистов Виталия Манского – гражданина России, родившегося в Советском Союзе во Львове. Путешествуя по всей Украине, он выясняет, как сегодня живет его многочисленная родня, а также вся страна после Майдана.

с 12 октября

Фильм «О теле и душе» / Testről és Lélekről

Венгерский фильм-победитель Берлинского кинофестиваля этого года о двух работниках скотобойни, которые вдруг начинают видеть одни и те же сны. Общая сновидческая картина мира, конечно, не может не способствовать их сближению.

с 12 октября

Фильм «Салют-7»

Ностальгическую космическую драму с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревенко на основе реальной истории о стыковке советской спасательной экспедиции с беспилотным кораблем должны были выпустить ко Дню космонавтики, но решили переформатировать в IMAX 3D и разнести дату релиза со «Временем первых». Вышло очень атмосферно.

с 11 по 13 октября

Конференция-фестиваль «Световой дизайн»

Фильм, в котором зрители бессзонательно управляют сюжетом, перфоманс от инженерного театра «АХЕ» и лекция видео-художника Massive Attack – читайте про самые интересные события из программы организованного ИТМО фестиваля в нашем гиде.

12 октября

ДК «Ленсовета»

Концерт «Джаз мирового кино»

В четверг в  ДК «Ленсовета» пройдет большой концерт оркестра Петра Востокова «Джаз мирового кино», а лучшие пары петербургских клубов станцуют в стиле lindy hop, authentic jazz, balboa. Музыканты исполнят джазовые версии мелодий из старых классических фильмов («Серенада солнечной долины», «Волшебник страны Оз», «Вестсайдская история»), «бондианы» и самого первого звукового полнометражного фильма «Певец джаза».

13-22 октября-января

Музей театрального и музыкального искусства

Выставка «Маяковский “haute couture“: искусство одеваться»

В Музее театрального искусства открывается выставка «Маяковский от-кутюр: искусство одеваться», куда привезли личные вещи поэта — разноцветные галстуки, желтые бадлоны, лаковые ботинки и костюм «советского денди», которые во многом определили стиль 1920-х годов и сегодняшних хипстеров. Некоторая одежда будет показана широкой публике впервые.

13 октября

23:59

Stackenschneider

Вечеринка Deep Soul Penetration

В пятницу, 13-го, вопреки суевериям, в Stackenschneider выступят основатель крупнейшего российского электро-сообщества Electro Music Coalition – Neuro, дуэт Zaletny + Tennisist, а также бессменный лидер серии вечеринок Deep Soul Penetration – Oira.

14 октября

театр «Балтийский дом»

Спектакль «Трилогия моей семьи»

Люк Персеваль, самый известный современный фламандский режиссер, который славится бесконечно прекрасными и безупречно выстроенными мизансценами, 14 октября покажет сагу о жизни одной семьи Ругон-Маккаров, описанную в двадцати романах Эмиля Золя. Настоящий сериал на театральной сцене «Трилогия моей семьи», поставленный им в Гамбургском театре «Талия», берет в основу только пять из них, состоит из трех серий («Любовь», «Деньги», «Голод») и будет идти с полудня до позднего вечера. Спектакли покажут в рамках фестиваля «Балтийский дом».

14 октября

23:59

«Кузня»

Вечеринка Kito Jempere Birthday Bash

В честь дня рождения диджея, музыканта и программного директора «Кузни» Кирилла Сергеева (ака Kito Jempere) пройдет масштабная вечеринка, на которой сыграют сам именинник и британец Chuggy. Локальную праздничную поддержку окажут Lipelis и Cable Toy.

15 октября

20:00

«А2»

Концерт Ивана Дорна

Музыкант приедет в Петербург с туром в поддержку своего первого англоязычного альбома «OTD», который он записал в Лос-Анджелесе. На концерте Иван Дорн также споет «пацанскую балладу» «Пристально», которую презентовал на прошлой неделе.

15 октября

20:00

Новая сцена Александринского театра

Концерт «Есть Есть Есть»

Выросшая из «2H Company» группа «Есть Есть Есть» сменили электронную какофонию на мелодичный союз гитар и семплера, сохранив главное — постмодернистские скороговорки-речетативы лидера коллектива Михаила Феничева. На сцене Новой сцены Александринского театра они представят свой третий альбом «Сказки для Кейто».

15 октября

20:00

Social Club

Концерт Дмитрия Макарова

Поэт и певец Дмитрий Макаров, собирающий в Москве целые залы в «Гоголь-центре», дизайн-кластере «Флакон» и ЦСИ «Винзавод», выступит в Social Club с музыкантами из группы «Оркестрик». Он исполнит песни Александра Вертинского, Ива Монтана, Леонарда Коэна, Александра Галича, золотые стандарты джаза и танго.Впервые в Петербурге Дмитрий представит песни и по своим собственным стихам, вошедшие в его новую программу «Все будет на своих местах».

до 15 октября

лавный музейный комплекс Эрмитажа

Выставка «Эрмитажная энциклопедия текстиля»

Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации супруги-императрицы, кафтан и штаны, поднятые археологами с затонувшего в 1724 году судна, и кукла-голландка, подаренная Александру I, — все это  можно увидеть собственными глазами до 15 октября. Выставка делится на две части: «История», где представлены шедевры из текстильных коллекций Эрмитажа, и «Реставрация», которая показывает итоги работы по сохранению памятников.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также