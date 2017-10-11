От Ивана Дорна до «Аритмии»: уикенд в Петербурге с 12 по 15 октября

14 октября театр «Балтийский дом»

Спектакль «Трилогия моей семьи»



Люк Персеваль, самый известный современный фламандский режиссер, который славится бесконечно прекрасными и безупречно выстроенными мизансценами, 14 октября покажет сагу о жизни одной семьи Ругон-Маккаров, описанную в двадцати романах Эмиля Золя. Настоящий сериал на театральной сцене «Трилогия моей семьи», поставленный им в Гамбургском театре «Талия», берет в основу только пять из них, состоит из трех серий («Любовь», «Деньги», «Голод») и будет идти с полудня до позднего вечера. Спектакли покажут в рамках фестиваля «Балтийский дом».