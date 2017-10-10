Гид: Как в Петербурге прожить неделю без денег

Лучшие в мире вещи не купишь за деньги, а в Петербурге возможно прожить и вовсе без них, при этом прекрасно проводя время. Мы составили мини-гид по бесплатным развлечениям города: с понедельника по воскресенье.

  • Новая Голландия

Понедельник

Сампсониевский собор

Когда-то церковь возвели в честь победы в Полтавской битве. Собор – одно из немногих сохранившихся в городе зданий первый половины XVIII века. Он работает и как действующий храм, и как музей, а посетить его можно ежедневно с 11:00 до 19:00. Если архитектура не входит в сферу ваших интересов, в Петербурге есть множество других культурных институций со свободным входом

Где: Большой Сампсониевский проспект, д. 41

Новая Голландия

На острове почти каждый день проходят бесплатные лекции и мастер-классы, а от непогоды всегда можно укрыться в кластере «Бутылка»: почитать книги и комиксы в магазинах Garage и «Маяк» или пройтись по шоу-румам. Новая Голландия открыта с понедельника по четверг с 9 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – до 23:00.

Где: Набережная Адмиралтейского канала, 2

 Бесплатный кофе

Неаполитанская традиция «подвешивать» кофе существует и в Петербурге: посетитель кафе оплачивает не только свой напиток, но и еще одну чашку, которую потом может выпить бесплатно любой желающий. Нет ли «подвешенного» кофе можно узнавать в «Укропе» на Марата, 23 в кафе «Samadeva» на Казанской, 10, а также в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской, 20.

 Кино за 100 рублей

Каждый понедельник в кинотеатрах сети «Мираж Синема» билеты на почти все сеансы можно купить за 100 рублей. Во вторник и среду акция действует на картины, которые уходят из проката. В ту же цену обойдется поход в «Великан Парк». Там акция действует с понедельника по четверг, но на сеансы с 9:00 до 16:00.

 

  • Mishka bar

Вторник

«Артмуза»

В лофт-проекте (помимо открытой террасы с видом на Васильевский остров) есть постоянно действующая экспозиция современных художников. Вход в «Артмузу» свободный. Пространство работает с 11:00 до 22:00.

Где: 13-я линия В.О., 70-72

 Mishka bar

В баре с воскресенье по четверг действует акция на любой напиток 1+1, а вход в заведение и веселые танцы – всегда бесплатные.

Где: Набережная Фонтанки, 40

 

  • Бар The Hat 

Среда

Киноклуб «Братья Люмьер»

Кинопоказы проходят в галерее «Борей». В киноклубе каждую среду в 20:00 демонстрируют лучшие образцы авторского кино совершенно бесплатно. Там же до сих пор можно взять в прокат или купить фильмы на DVD или VHS-кассетах.

Где: Литейный проспект, 58

 Библиотека имени Гоголя

Современная библиотека с интерьером, напоминающим арт-пространство. Помимо этого, в ней регулярно проходят бесплатные мастер-классы, лекции и кинопоказы.

Где: Среднеохтинский проспект, 8

 БарThe Hat

В баре-оммаже ново-орлеанским питейным заведениям можно каждый день слушать джаз в живом исполнении. В «Шляпе» бывает платный вход, но это, скорее, исключение.

Где: улица Белинского, 9

 

  • "Подписные издания"

Четверг

Mint Running Club

Созданный магазином Mint беговой клуб регулярно устраивает бесплатные пробежки для всех желающих. Присоединиться может любой, вне зависимости от уровня подготовки. 

Где: Литейный проспект, 57

 «Подписные издания»

В книжном магазине можно не только найти редкие тома, но и почитать их здесь же: в кофейне, расположенной в его витрине. 

Где: Литейный проспект, 57

 Занятия по растяжке

Тренер Катерина Лебедева из проекте #растянись помогает людям с разным уровнем подготовки за короткое время сесть на шпагат. Занятия проходят по системе «donation» – можно заплатить столько, сколько считаете нужным.

Где: Лиговский проспект, 74, 5 этаж

 

  • Бар Union

Пятница

Лофт-проект «Этажи»

В одном из крупнейших креативных пространств Петербурга часто проходят выставки со свободным входом.

Где: Лиговский проспект, 74

 Бар Union

Вход в Union почти всегда (за очень редким исключением) свободный: так что за веселые танцы и шумные вечеринки платить не придется.

Где: Литейный проспект, 55

 GENERATION Yoga

Проект, который аккумулирует тренировки по разным видам йоги. Все занятия проходят по системе «donation» – каждый сам определяет размер платы за тренировку. 

Где: Разные залы по всему городу

 

  • Stackenschneider

Суббота

Молодежный центр Эрмитажа

Занятия в молодежном центре главного петербургского музея проходят со вторника по воскресенье. Вход на большинство лекций свободный, но по предварительной регистрации. Она далеко не формальность – желающих всегда очень много.

Где: Набережная Мойки, 47 

Катание на роликах

Актуальное до начала холодов развлечение – по выходным на ролледроме SkateTown проходят групповые занятия, на которых можно научиться кататься на роликах бесплатно. 

Где: Ленинский проспект, 140 лит А

Stackenschneider

Культовое место для любителей техно, хауса и электроники. В отличие от клубов-соседей вход в Stackenschneider всегда бесплатный. 

Где: Конюшенная площадь, 2

 

Воскресенье

Театр-студия СПбГУ

Каждое воскресенье в театре, основанном еще в 1944 году, проходят бесплатные спектакли. В нем играют непрофессиональные актеры, чаще всего – студенты СПбГУ. Чтобы попасть на спектакль, надо заранее зарегистрироваться на сайте. 

Где: Набережная Адмиралтейского канала, 27

 

Текст: Мария Орехова

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