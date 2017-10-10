Гид: Как в Петербурге прожить неделю без денег
Лучшие в мире вещи не купишь за деньги, а в Петербурге возможно прожить и вовсе без них, при этом прекрасно проводя время. Мы составили мини-гид по бесплатным развлечениям города: с понедельника по воскресенье.
Понедельник
Сампсониевский собор
Когда-то церковь возвели в честь победы в Полтавской битве. Собор – одно из немногих сохранившихся в городе зданий первый половины XVIII века. Он работает и как действующий храм, и как музей, а посетить его можно ежедневно с 11:00 до 19:00. Если архитектура не входит в сферу ваших интересов, в Петербурге есть множество других культурных институций со свободным входом.
Где: Большой Сампсониевский проспект, д. 41
Новая Голландия
На острове почти каждый день проходят бесплатные лекции и мастер-классы, а от непогоды всегда можно укрыться в кластере «Бутылка»: почитать книги и комиксы в магазинах Garage и «Маяк» или пройтись по шоу-румам. Новая Голландия открыта с понедельника по четверг с 9 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – до 23:00.
Где: Набережная Адмиралтейского канала, 2
Бесплатный кофе
Неаполитанская традиция «подвешивать» кофе существует и в Петербурге: посетитель кафе оплачивает не только свой напиток, но и еще одну чашку, которую потом может выпить бесплатно любой желающий. Нет ли «подвешенного» кофе можно узнавать в «Укропе» на Марата, 23 в кафе «Samadeva» на Казанской, 10, а также в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской, 20.
Кино за 100 рублей
Каждый понедельник в кинотеатрах сети «Мираж Синема» билеты на почти все сеансы можно купить за 100 рублей. Во вторник и среду акция действует на картины, которые уходят из проката. В ту же цену обойдется поход в «Великан Парк». Там акция действует с понедельника по четверг, но на сеансы с 9:00 до 16:00.
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Mishka bar
Вторник
«Артмуза»
В лофт-проекте (помимо открытой террасы с видом на Васильевский остров) есть постоянно действующая экспозиция современных художников. Вход в «Артмузу» свободный. Пространство работает с 11:00 до 22:00.
Где: 13-я линия В.О., 70-72
Mishka bar
В баре с воскресенье по четверг действует акция на любой напиток 1+1, а вход в заведение и веселые танцы – всегда бесплатные.
Где: Набережная Фонтанки, 40
Среда
Киноклуб «Братья Люмьер»
Кинопоказы проходят в галерее «Борей». В киноклубе каждую среду в 20:00 демонстрируют лучшие образцы авторского кино совершенно бесплатно. Там же до сих пор можно взять в прокат или купить фильмы на DVD или VHS-кассетах.
Где: Литейный проспект, 58
Библиотека имени Гоголя
Современная библиотека с интерьером, напоминающим арт-пространство. Помимо этого, в ней регулярно проходят бесплатные мастер-классы, лекции и кинопоказы.
Где: Среднеохтинский проспект, 8
БарThe Hat
В баре-оммаже ново-орлеанским питейным заведениям можно каждый день слушать джаз в живом исполнении. В «Шляпе» бывает платный вход, но это, скорее, исключение.
Где: улица Белинского, 9
Четверг
Mint Running Club
Созданный магазином Mint беговой клуб регулярно устраивает бесплатные пробежки для всех желающих. Присоединиться может любой, вне зависимости от уровня подготовки.
Где: Литейный проспект, 57
«Подписные издания»
В книжном магазине можно не только найти редкие тома, но и почитать их здесь же: в кофейне, расположенной в его витрине.
Где: Литейный проспект, 57
Занятия по растяжке
Тренер Катерина Лебедева из проекте #растянись помогает людям с разным уровнем подготовки за короткое время сесть на шпагат. Занятия проходят по системе «donation» – можно заплатить столько, сколько считаете нужным.
Где: Лиговский проспект, 74, 5 этаж
Пятница
Лофт-проект «Этажи»
В одном из крупнейших креативных пространств Петербурга часто проходят выставки со свободным входом.
Где: Лиговский проспект, 74
Бар Union
Вход в Union почти всегда (за очень редким исключением) свободный: так что за веселые танцы и шумные вечеринки платить не придется.
Где: Литейный проспект, 55
GENERATION Yoga
Проект, который аккумулирует тренировки по разным видам йоги. Все занятия проходят по системе «donation» – каждый сам определяет размер платы за тренировку.
Где: Разные залы по всему городу
Суббота
Молодежный центр Эрмитажа
Занятия в молодежном центре главного петербургского музея проходят со вторника по воскресенье. Вход на большинство лекций свободный, но по предварительной регистрации. Она далеко не формальность – желающих всегда очень много.
Где: Набережная Мойки, 47
Катание на роликах
Актуальное до начала холодов развлечение – по выходным на ролледроме SkateTown проходят групповые занятия, на которых можно научиться кататься на роликах бесплатно.
Где: Ленинский проспект, 140 лит А
Stackenschneider
Культовое место для любителей техно, хауса и электроники. В отличие от клубов-соседей вход в Stackenschneider всегда бесплатный.
Где: Конюшенная площадь, 2
Воскресенье
Театр-студия СПбГУ
Каждое воскресенье в театре, основанном еще в 1944 году, проходят бесплатные спектакли. В нем играют непрофессиональные актеры, чаще всего – студенты СПбГУ. Чтобы попасть на спектакль, надо заранее зарегистрироваться на сайте.
Где: Набережная Адмиралтейского канала, 27
Текст: Мария Орехова
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