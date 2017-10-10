Гид: Как в Петербурге прожить неделю без денег

Понедельник

Сампсониевский собор

Когда-то церковь возвели в честь победы в Полтавской битве. Собор – одно из немногих сохранившихся в городе зданий первый половины XVIII века. Он работает и как действующий храм, и как музей, а посетить его можно ежедневно с 11:00 до 19:00. Если архитектура не входит в сферу ваших интересов, в Петербурге есть множество других культурных институций со свободным входом.

Где: Большой Сампсониевский проспект, д. 41

Новая Голландия

На острове почти каждый день проходят бесплатные лекции и мастер-классы, а от непогоды всегда можно укрыться в кластере «Бутылка»: почитать книги и комиксы в магазинах Garage и «Маяк» или пройтись по шоу-румам. Новая Голландия открыта с понедельника по четверг с 9 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – до 23:00.

Где: Набережная Адмиралтейского канала, 2

Бесплатный кофе

Неаполитанская традиция «подвешивать» кофе существует и в Петербурге: посетитель кафе оплачивает не только свой напиток, но и еще одну чашку, которую потом может выпить бесплатно любой желающий. Нет ли «подвешенного» кофе можно узнавать в «Укропе» на Марата, 23 в кафе «Samadeva» на Казанской, 10, а также в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской, 20.

Кино за 100 рублей

Каждый понедельник в кинотеатрах сети «Мираж Синема» билеты на почти все сеансы можно купить за 100 рублей. Во вторник и среду акция действует на картины, которые уходят из проката. В ту же цену обойдется поход в «Великан Парк». Там акция действует с понедельника по четверг, но на сеансы с 9:00 до 16:00.