Как грамотно менять архитектуру города?

«Моя улица» и стандарты

Я не выступаю ярым пропагандистом бесконечного благоустройства и создания пешеходных пространств. Тем не менее, я считаю, что «Моя улица» – один из великих проектов, реализованных за последнее время. И я имею к нему непосредственное отношение.

Изначально было выработано пять критериев: разнообразие, идентичность, экологичность, комфорт, безопасность. Формула, которая стала рамкой для работы. Поскольку важно задать определенные критерии – архитектор не должен изобретать их сам. Эта «рамка» получила название «Стандарт благоустройства». По сути, это новые нормативы (то, с чем сталкивается архитектор, работая в реальности). Обычно их создавали лет 50 назад для ограничения, но современный норматив не ограничивает, а обеспечивает качество продукта и формирует некое пространство, внутри которого вы работаете.

«Стандарт благоустройства» — это четыре книги, в которых было описано пространство Москвы, предложены конкретные решения и способы их воплощения. Это не значит, что таким образом был наложен стандарт на проект. Так было обеспечено его качество. Это то, с чем наши архитекторы не сталкивались раньше, хотя подобные «стандарты благоустройства» существуют во многих крупных городах. Мы ввели эту практику в Москве.

Первая книга — пространственный код. Она делит улицы на десять типов. Аналитики, проанализировав 3,5 тысячи улиц Москвы, вывели этот пространственный код. Также была создана типология улиц столицы: периферия, средняя зона, центральная зона. Для каждого типа можно создать набор решений, обеспечивающих стандарт качества. По сути, это такой конструктор: архитектор, начиная работу с пространством города, смотрит типологию улицы, какие решения он должен предложить и какие варианты функционального зонирования могут быть применены. И уже в самый последний момент как автор он может подумать, какого цвета будет помещение или стиля лавка.

Накладывает ли это на город какие-то ограничения? Делает ли его типовым? С одной стороны, мы понимаем, что стандартизируются какие-то вещи (например, у ступенек формируются параметры: глубина должна быть 15, а высота – 30 сантиметров). Но вы всегда можете сделать эту ступеньку особенной, применив свой творческий потенциал.

Авторы, которые создают проекты, разбросаны по всему миру. Мы же в Strelka Architects являемся теми людьми, которые сопровождают их и смотрят, как работают архитекторы в соответствии со стандартом. У нас много иностранных бюро, но сейчас мы все больше работаем с российскими.

Наш следующий проект — «Благоустройство общественных пространств в 40 городах России». Мы опять выступаем в роли «операторов», которые сопровождают реализацию этих проектов, а не разрабатываем их сами. Конечно, мы не могли провести анализ всех 40 городов, как это делали в Москве. В каждом городе выбиралось три пространства из четырех: площадь, улица, парк и набережная — и демонстрировалось то, как это может работать. Мы запустили «вирус», который может функционировать уже с помощью местных сил и проектировщиков.

Например, в проект для Екатеринбурга мы интегрировали пешеходную сеть и сеть общественного транспорта. Было важно продемонстрировать, как эти улицы заработают в совершенно другом амплуа, и какой будет эффект.

Вы спросите, зачем делать благоустройство в центре, ведь на окраинах гораздо больше проблем? В центре мы можем использовать весь потенциал и продемонстрировать, как работают эти решения. Работать с микрорайонами сложнее, и я думаю, что это уже следующий этап.