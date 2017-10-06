Эрмитаж запускает конкурс на создание игрушек для главной елки музея

В преддверии Нового 2018 года, Государственный Эрмитаж запускает общероссийский конкурс, в котором участникам предлагают украсить главный музей Петербурга - сделать авторскую игрушку для эрмитажной елки.

2018 год будет посвящен Мариусу Ивановичу Петипа и русскому балету. Форма и материал для елочных игрушек могут быть абсолютно любыми, однако доставить свою работу в Петербурге надо будет самостоятельно.

Победителя конкурса игрушки выбреет совет, в который входят дизайнеры, художники и представители мира балета, среди которых директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, художественный директор постановок Цирка дю Солей Майкл Смит и художник, балетный фотограф Марк Олич.

К участию допускаются жители всех городов России. Победителями станут авторы трех лучших работ. Им подарят сразу две поездки: двухдневное проживание в Петербурге с награждением в Государственном Эрмитаже, а также полностью оплаченный тур на озеро Кезеной Ам.

Фотографии работ принимают до 15 ноября 2017 года на info@aira.ru с пометкой «Новогодний конкурс 2018». Подробности можно узнать на сайте.