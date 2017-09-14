Уикенд в Петербурге с 14 по 17 сентября

До 17 сентября KGallery

Выставка «Солнечное брожение»



С Сергеем Довлатовым фотограф и журналист Наташа Шарымова была знакома еще в Ленинграде. Она запечатлела одно из двух его выступлений в Доме писателей в 1968 году, а позже они встретились в Нью-Йорке. В экспозицию вошли снимки не только писателя, но и редкие кадры молодого Бродского, Михаила Барышникова, Льва Лосева, Петра Вайля, Евгения Рейна и других. В Петербург фото привезли в рамках фестиваля «День Д» и воскресенье последний день, когда их можно увидеть.