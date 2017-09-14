Хоррор «мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом, выставка гения ар-деко Эрте и советских агитплакатов, а также старт кинофестиваля «Послание к человеку» – как весело и культурно провести эти выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 14 по 17 сентября
С 14 сентября
Самый интригующий проект года — притворяющийся хоррором фильм Даррена Аронофски — пишется со строчной буквы, в касте обещает Хавьера Бардема и Дженнифер Лоуренс, а в референсах — «Ребенка Розмари» и «Ужас Амитивилля». Картину освистали на недавнем Венецианском кинофестивале, тем интереснее оценить ее лично. Герои Бардема и Лоуренс поселяются в уединенном доме-рае, в который однажды приходят незваные гости (Мишель Пфайффер и Эд Харрис).
С 14 сентября
Проект-эксперимент кинокомпании «СТВ» Сергея Сельянова. «Роль» младенца, в которого переселилась душа полицейского, «исполняет» компьютерно-созданный гомункул, разговаривающий голосом Сергея Гармаша. Из-за проклятия гадалки душа майора Хромова оказывается в теле маленького мальчика. Мама ребенка находится в неведении, что ее сын в столь юном возрасте превратился в блестящего оперативника, а папа вынужден стать его невольным «напарником»: чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию и поймать главаря мафии.
С 14 сентября
Трагикомедия с Беном Стиллером и звездой фильмов «Бумажные города», а также сериалов «Бесстыдники» и «Кремниевая долина» Остином Абрамсом с магистральным слоганом «Все не так смешно, как кажется». Несмотря на хорошую работу и любящую семью, Брэд считает себя неудачником и завидует бывшим одноклассникам.
13-6 сентябрь-ноябрь
Мраморный дворец
Еще одна экспозиция в Русском музее к юбилею революции (сто лет – слишком красивая дата, чтобы этим не воспользоваться). Около сотни плакатов, цель которых не только агитки, но и просвещение, создавали мастера жанра: Маяковский, Лебедев, Козлинский, Моор, Когоут, Дени и другие. Выставку также сопровождает тематический видеофильм.
14-7 сентябрь-октябрь
Музей театрального и музыкального искусства
Для всех, кто не успел сходить на выставку одного из главных героев ар-деко в Эрмитаж, есть шанс исправить это досадное упущение. В четверг в Музее театрального и музыкального искусства открывается экспозиция Эрте (Романа Петровича Тыртов) — художника и сценографа, создававшего легендарные обложки Harper's Bazaar и Vogue и костюмы для Маты Хари. Выставка является парафразом одноименной в нью-йоркском музее Метрополитен – 50 лет назад она стала настоящим триумфом Эрте.
14-20 сентябрь-ноябрь
Корпус Бенуа Русского музея
Эклектика на этой выставке в Русском музее превращена в художественный прием. На примере более ста работ прослеживается, как представители разных живописных кружков реагировали на революции 1905 и 1917 годов, а также Первую мировую войну. Кто-то, как авангардисты, искал свежие формы осмысления реальности, другие (например, Репин, Серов и Григорьев) – ограничивались новыми темами, не меняя манеры. Выставку будут сопровождать тексты поэтов и писателей тех лет и исторические хроники.
14 сентября
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских
Джазовый концерт Алекса Сипягина и New Path Band
В четверг в Зеркальном зале Дворца Белосельских-Белозерских пройдет концерт русского трубача из Нью-Йорка Алекса Сипягина. На нем он представит в Петербурге свой международный проект The New Path Band, в составе которого голландская певица Хиске Остервийк, Саша Машин (ударные), Алексей Иванников (фортепиано) и Макар Новиков (бас). Вокальные партии Хиске, согласно идеологии бэнда, воспроизводят звучание музыкальных инструментов.
14-30 сентябрь-июнь
Мраморный дворец
Отдел новейших течений Русского музея запускает совместные проект с Французским институтом – в Мраморном дворце покажут серию работ из коллекции Национального центра пластических искусств в Париже. Каждая из них будет демонстрироваться месяц. Первым петербуржцы увидят видео-арт Дуга Эйткена «Бриллиантовое море».
14-16 сентября
Новая сцена Александринского театра
В рамках фестиваля «Александринский» столичный театра «Практика» (который также на какое-то время обоснуется на Новой сцене старейшего российского театра) покажет документальную драму, постановленную на основе переписки преступника и отца убитой им девушки.
14-16 сентября
Новая сцена Александринского театра
Пожалуй, один из самых модных молодых режиссеров Максим Диденко привез на фестиваль «Александринский» постановку-хит – свою версию романа Исаака Бабеля «Конармия».
с 15-23 сентября
На петербургском кинофестивале категории «А» (наряду с Канном, Берлином и Венецией) в этом году будет, что посмотреть и послушать – показ отреставрированной копии «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова и концерт Therr Maitz на Дворцовой площади, эксклюзивные сеансы новых картин Аки Каурисмяки и Мишеля Хазанавичуса, а также режиссерского дебюта модели и актрисы Летиции Касты. Все подробности – в нашем гиде по программам киносмотра.
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Фото: Нина Аловерт
с 15-17 сентября
В Пушгорах, иронично описанных Сергеем Довлатовым в «Заповеднике», есть свой фестиваль его имени. В программе – спектакль-квартирник «Невидимая книга» по записным книжкам литератора, премьера иммерсивного спектакля-экскурсии Талгата Баталова, вечер «Довлатов.Way» с участием актера Александринки Петра Семака, а также спецпоказ фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова.
15-12 сентября-ноября
Галерея Марины Гисич
В галерее Марины Гисич в пятницу открывается экспозиция работ современных российских художников, объединенных темой вечности природы на фоне изменчивых человеческих страстей. На выставке покажут фильм Евгения Юфита «Папа, умер Дед Мороз», а также картины и инсталляции Влада Кулькова, Дениса Патракеева, Сергея Деникина, Елены Слобцевой, Владимира Кустова, Сергея Мещерякова, Владимира Яшке, Ивана Карпова.
15 сентября
17:00
Modul Space
После закрытия арт-пространства «Тайга» его идеолог Марк Калинин объединил часть бывших и новых резидентов под крышей нового кластера Modul Space на Невском проспекте,74. В пятницу в нем откроется обновленный магазин российских дизайнеров 8-store, парикмахерская «Гнездо», а также шоу-рум марок Anna Muse и Lilya Ladygina. В день открытия Modul Fashion Design Loft и первый уикенд работы на все вещи и услуги действуют скидки от 10 до 15%.
16-17 сентября
двор Владимирского Пассажа
В выходные в городе пройдет большой гастрономический фестиваль, на котором соберутся шеф-повара и рестораторы – главные эксперты по мясу в России от Вадима Калинича, Тахира Холикбердиева и Дмитрия Щербакова до Пети Павловича, Дмитрия Блинова и Арама Мнацаканова. За кухню форума отвечают Алексей Буров и Алексей Каневский. Они приготовят мясо разными способами на огне: смокер, гриль, «биг грин эгг», мангал, вертел, офир и русская печь. На площадке два дня будет работать мясная лавка, а в лектории расскажут о традициях техасского BBQ и кухне юга России, стейках и тартарах, мужских десертах и булочках для бургеров. Вход свободный, полная программа здесь.
16 сентября
17:00
Новая Голландия
В Павильоне Новой Голландии в субботу пройдет презентация иллюстрированного гида по архитектуре ленинградского авангарда «Призраки революции», состоящего из 12 открыток с памятниками архитектуры 1925–1935-х годов и подробной исторической справкой. Автор текстов сборника Дмитрий Симановский, куратор проекта «Петербург глазами инженера» Марина Зубкова и историк архитектуры Вадим Басс прочитают лекцию об авангарде и о его влиянии на последующую советскую и мировую архитектуру. Сборник стал первым релизом «Тайга-пресс» — независимого издательского проекта, который находился в одноименном пространстве. Требуется предварительная регистрация.
16 сентября
20:00
QuartaRiata
Находящаяся в Петергофе резиденция искусств и технологий QuartaRiata решила устроить параллельную программу закрытия фонтанов: сжечь медиа-инсталляцию и дать старт новому – открыть выставку «Вода –это форма ошибки» из восьми видео-арт работ Александра Антипина, а также показать аудио-визуальные перформансы от Андрея Свибовича, Юрия Толстогузова и Ольги Иониной. После всех ожидают танцы.
17 сентября
Конно-Драматический театр «ВелесО»
Герой нашего юбилейного сентябрьского номера актер Евгений Ткачук открыл под Петербургом первый в России конно-драматический театр «ВелесО». В воскресенье в нем покажут спектакль, в котором люди, кони и один пони Капучино смешаются в едином иммерсивном перфомансе по мотивам книги Джонатана Свифта.
До 17 сентября
KGallery
С Сергеем Довлатовым фотограф и журналист Наташа Шарымова была знакома еще в Ленинграде. Она запечатлела одно из двух его выступлений в Доме писателей в 1968 году, а позже они встретились в Нью-Йорке. В экспозицию вошли снимки не только писателя, но и редкие кадры молодого Бродского, Михаила Барышникова, Льва Лосева, Петра Вайля, Евгения Рейна и других. В Петербург фото привезли в рамках фестиваля «День Д» и воскресенье последний день, когда их можно увидеть.
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