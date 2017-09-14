Георгий Полтавченко признал снос дома на Ремесленной законным

Старинный дом на Ремесленной улице не относится к числу исторических, а значит, не требует восстановления, говорится в ответе губернатора Полтавченко на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Документ 14 сентября был опубликован на его странице в Facebook.

«Решением Куйбышевского районного суда… действия ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» ФСГРКК» по СПб по корректировке года постройки Здания признаны законными и обоснованными, таким образом, Здание не относится к числу исторических. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 восстановление внешнего облика здания, не относящегося к числу исторических, не требуется», – говорится в документе.

В нем также сказано, что КГИОП в 2015 году согласовал прохождение моста через остров Серный через земельный участок на Петровском острове, где стоял злополучный дом.

Напомним, снесли его 26 августа, в субботу, в обход запрета губернатора Полтавченко на снос и демонтаж в выходные дни. Градозащитники не раз пытались оспорить дату постройки дома, а также «бездействие КГИОП» в Куйбышевском суде, однако в исках им отказывали. По их данным, дом построен в 1916-м году или даже ранее, о чем свидетельствует ряд дореволюционных фотографий. А данные Кадастровой палаты они считают ошибочными или сформированными в результате «подложной» экспертизы.

КГИОП ранее объяснял, что «не имел права» действовать иначе в ситуации с домом на Ремесленной. «Как можно на это реагировать? – ответил глава комитета Сергей Макаров 31 августа на вопрос «Фонтанки» о том, почему же он не стал реагировать на информацию о кадастровой ошибке, приведшей к гибели здания. – Есть кадастровый паспорт, в котором написан 1920 год. Куйбышевский суд специально рассматривал этот вопрос. И написал следующее — органы государственной власти не имеют права подвергать сомнению решение, принятое другим органом государственной власти, и должны воспринимать их так, как есть».

По материалам «Фонтанки»