Что важно знать о студии Дианы Вишневой Context Pro?

Что такое Context Pro?

Белоснежная, как оперенье Одетты, просторная танцстудия на третьем этаже кластера «Бутылка» Новой Голландии не случайно дублирует нейминг ежегодного балетного фестиваля Дианы Вишневой. Она — ее логичный сиквел и постоянно действующая штаб-квартира — в непосредственной близости от столь любимого примой родного Мариинского театра.

В студии, разработанной нью-йоркским архитектором Ремом Хассом и дизайн-бюро «Борщ», два зала с большими зеркалами, специальным полом «Арлекин» и станками. Их при желании можно трансформировать в единое пространство в 190 квадратных метров. Рядом находятся ресепшн, раздевалки и душевые.

Откроется площадка 20 сентября. В этот день сама Диана, а также солисты Большого и Мариинского покажут на сцене «Бутылки» номера в хореографии победителя фестиваля Context Владимира Варнавы, главного балетмейстера Пермского театра Алексея Мирошниченко и других.

Кому подходят занятия в Context Pro?

В своем посольстве, где единственной идеологией и целью объявлена красота движения, Вишнева обещает лично делиться бесценным опытом: как исполнять хореографию не только Петипа и Баланчина, но и Бежара, Ратманского и Локка, избавляться от зажимов и восстанавливаться. Студия рассчитана как на профессионалов, так и любителей. Программа будет включать занятия и для танцовщиков, которые хотят улучшить свои навыки, и новичков балета и йоги, и уроки для детей от семи лет.