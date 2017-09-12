Диана Вишнева открывает 20 сентября на Новой Голландии творческую резиденцию — студию балета и йоги, в которой лично займется отработкой фуэте, батманов и асан. Сегодня, в день старта продажи абонементов в нее, мы собрали все, что известно о Context Pro и настолько впечатлились сами, что не можем дождаться начала занятий.
Что важно знать о студии Дианы Вишневой Context Pro?
Что такое Context Pro?
Белоснежная, как оперенье Одетты, просторная танцстудия на третьем этаже кластера «Бутылка» Новой Голландии не случайно дублирует нейминг ежегодного балетного фестиваля Дианы Вишневой. Она — ее логичный сиквел и постоянно действующая штаб-квартира — в непосредственной близости от столь любимого примой родного Мариинского театра.
В студии, разработанной нью-йоркским архитектором Ремом Хассом и дизайн-бюро «Борщ», два зала с большими зеркалами, специальным полом «Арлекин» и станками. Их при желании можно трансформировать в единое пространство в 190 квадратных метров. Рядом находятся ресепшн, раздевалки и душевые.
Откроется площадка 20 сентября. В этот день сама Диана, а также солисты Большого и Мариинского покажут на сцене «Бутылки» номера в хореографии победителя фестиваля Context Владимира Варнавы, главного балетмейстера Пермского театра Алексея Мирошниченко и других.
Кому подходят занятия в Context Pro?
В своем посольстве, где единственной идеологией и целью объявлена красота движения, Вишнева обещает лично делиться бесценным опытом: как исполнять хореографию не только Петипа и Баланчина, но и Бежара, Ратманского и Локка, избавляться от зажимов и восстанавливаться. Студия рассчитана как на профессионалов, так и любителей. Программа будет включать занятия и для танцовщиков, которые хотят улучшить свои навыки, и новичков балета и йоги, и уроки для детей от семи лет.
Кто и что преподает в студии?
За балетную часть в студии отвечает премьер Михайловского Леонид Сарафанов. Куратором направления йоги стала Юлия Чай, создатель проекта Generation Yoga. Педагогом современного танца согласился быть хореограф Владимир Варнава, недавно поставивший «Ярославну» в Мариинке. Одним из преподавателей также будет Абай Баймагабетов (Емши) – основатель курса гимнастики Айкуне, которой занимается Диана Вишнева. Уроки также периодически будут давать педагоги и танцовщики Мариинского театра. В студии также займутся балетным просвещением — будут читать лекции и проводить кинопоказы.
Какой режим работы студии?
Утро в студии будет начинаться в 8:00 с йоги, с 10:30 будут балетные занятия для профессионалов, с 16:00 – для детей, а с 18:30 для тех, кто пока на базовом уровне. С 20:00 будут классы по хатха или аштанга йоге – в зависимости от дня недели. Полное расписание здесь.
Сколько стоят абонементы?
Первое пробное групповое занятие обойдется в 300 рублей, а пробный абонемент на четыре (2 йога+2 балет) – 1 500. Стандартная цена одного занятия (после 16:00) – 700 рублей, четырех в течение месяца – 2600, восьми – 4400, а 12 – 5400. Безлимитный абонемент на месяц стоит 5000, если приобрести его до 20 сентября (бонусом станет место на трибуне гала-концерта открытия).
С 21 сентября цена составит 7000. Безлимитный абонемент на три месяца стоит 18 000 рублей, на полгода – 30 000. При этом возможна заморозка на 15 и 30 дней соответственно.
Утренние абонементы (с 8 до 16:00) стоят немного дешевле. Подробнее о ценах можно узнать здесь. А приобрести их заранее вот здесь.
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