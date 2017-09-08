«Лахта-центр» выпустил бесплатное приложение с экскурсиями антропологов и искусствоведов

«Лахта-центр» выпустил бесплатное приложение-путеводитель для смартфонов. Программа предлагает городские экскурсионные маршруты, составленные петербургскими антропологами, историками архитектуры и искусствоведами.

Маршруты «Лахта Trip» включают по 10-12 локаций. Основная их тема — новаторство в истории Петербурга. Проходя по маршруту, можно включить аудиогид и посмотреть галерею изображений прошлых лет, современные фотографии Петербурга, а также изображения будущего города. 

Экскурсия начинается на Невском проспекте и заканчивается на Петроградской стороне. Пользователь может сам выбрать, на чем ее пройти — общественном транспорте, машине или пешком. На велосипеде время в пути составляет около 2,5 часов.

Приложение доступно в App Store, Google Play и на сайте сервиса Surprise Me.

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