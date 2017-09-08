Мария Элькина о том, почему Петербург пока не готов к созданию музея блокады

К памяти блокады в Петербурге относятся трепетно, чтят связанные с ней даты, издают книги о ней и читают лекции. Несмотря на это, есть постоянное ощущение недосказанности, не зажившей раны. Вот и полноценного музея блокады в Петербурге сегодня нет. После нескольких попыток и обещаний весной этого года был наконец-то организован конкурс на здание, которое, возможно, расположится на Смольной набережной. И вот сейчас проекты показали на выставке в манеже Конюшенного ведомства. Всего их девять.

Общее впечатление складывается мгновенно. Бетонные кубы, параллелепипеды, цилиндры на возвышенности мигом вызывают ассоциацию с монументами 1960-х – Пискаревским мемориалом или даже волгоградской «Родиной-матерью». Почти во всех предложенных музеях настроенческий лейтмотив – героически-брутальный, номенклатурно-выхолощенный.

В эстетике 1960-х ничего отталкивающего нет, но ожидаешь, что за пятьдесят лет произошло переосмысление, ценности и средства выразительности эволюционировали. Нынешние проекты пестрят банальностями, визуальными и концептуальными.

«Студия 44» предлагает составить на возвышенности бетонные блоки, каждый из которых будет посвящен определенной теме. Там, где рассказывается про голод, единственный экспонат – ломоть хлеба в витрине по центру. Прием острый, но не такой свежий, как того требует случай.

В А-Лен подошли к бетону творчески – сделали здание в несколько уровней из скошенных объемов.

Мастерская Михаила Мамошина обратилась к метафоре разорванного кольца. Если в памятнике Константина Симуна на дороге жизни она разыграна изящно и трогает всерьез, то здесь – жутковато-пародийно. Цилиндр, окруженный не смыкающимся кругом пилонов, представляет собой смесь мультяшных представлений о средневековых фортах, советской мемориальной архитектуры и бесстыжего американского постмодернизма, годного для торговых центров.