В «Этажах» покажут лучшие работы мировых фотожурналистов

С 22 сентября по 14 октября в лофт-проекте «Этажи» пройдет ежегодная выставка World Press Photo, на которой представят лучшие работы мировых фотожурналистов за прошедший год.

Корреспонденты документируют исторические и культурные события по всему миру, начиная с горячих точек и заканчивая экзотическими странами. 

По итогам конкурса, снимком 2017 жюри назвало работу штатного фотографа Associated Press в Стамбуле Бурхана Озбилиджи. Он заснял, как 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ совершил покушение на жизнь посла России в Турции, Андрея Карлова, на открытии выставки в Анкаре 19 декабря 2016. Фотография также получила приз в категории «Срочные новости».

Фото: Burhan Ozbilici / AP

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