В «Этажах» покажут лучшие работы мировых фотожурналистов

С 22 сентября по 14 октября в лофт-проекте «Этажи» пройдет ежегодная выставка World Press Photo, на которой представят лучшие работы мировых фотожурналистов за прошедший год.

Корреспонденты документируют исторические и культурные события по всему миру, начиная с горячих точек и заканчивая экзотическими странами.