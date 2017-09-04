Ставший ежегодным «День Д» тяготеет к круглым датам. В 2016-м фестиваль с размахом отпраздновал 75-летие Сергея Довлатова, в этом – отметит 50-летие «второй оттепели» 1967-го. Мы внимательно изучили масштабную программу городского праздника и выбрали события, которые точно не стоит пропускать.
Гид: по довлатовскому фестивалю «День Д»
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Сергей Довлатов, фото Нины Аловерт
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Татьяна Толстая
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Памятник Довлатову в Петербурге появился при деятельном участии Льва Лурье и фестиваля
«День Д»
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Александр Филиппенко
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Памятная доска на Рубинштейна, 23
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Иосиф Бродский в своей квартире на 44, Мортон-стрит. Нью-Йорк. 1981.
Фото: Наташа Шарымова
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Перформанс «Даешь Электрофикацию!» Рид Грачев, Михаил Красильников, Эдуард Кондратов. Ленинград, середина 1950-х. Из архива Льва Лосева
7 сентября
Лекция Татьяны Толстой «Мои 1960-е»
Откроет фестиваль лекция Татьяны Толстой в Эрарте. На ней писательница расскажет о своих детских и первых студенческих годах: каким она запомнила Ленинград 1960-х – самиздат, здание с куда-то исчезнувшими грифонами на улице профессора Попова, Ницше из-под полы и булки по 13 копеек.
20:00, Эрарта
8 сентября
Круглый стол «Довлатов и время надежд»
Впрочем, официальный старт фестиваля запланирован все же на пятницу. В актовом зале СПбГУ (альма-матер Сергея Донатовича) пройдет круглый стол «Довлатов и время надежд». В нем примут участие идеолог «Дня Д», культуролог и историк Лев Лурье, писательница Татьяна Толстая, режиссер Сергей Соловьев, критик и литературовед Игорь Сухих, поэт и писатель Александр Тимофеевский, писатель Владимира Войновича, главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Зарегистрироваться на событие можно здесь.
16:00, Здание 12 коллегий
Квест по довлатовским местам
На улице Рубинштейне (где в доме 23 жил Довлатов) второй год подряд пройдет квест на знание маршрутов, которые предпочитали Сергей Донатович и его друзья-литераторы. Участников разделят на команды. Они получат задания и карты. На выполнение квеста дается полтора часа. Зарегистрироваться на игру и узнать подробнее об условиях участия можно здесь. Квесты будут также проходить в субботу и воскресенье.
19:00, улица Рубинштейна, 23
Спектакль «Довлатов & all that jazz»
Актер Александр Филиппенко со сцены Эрарты будет читать стихи и отрывки из произведений шестидесятников. Под джазовый аккомпанемент «Ожог» Аксенова будет смешиваться с «Заповедником», «Зоной» и «Чемоданом» Довлатова, а также ранними произведениями Жванецкого, Бродского, Левитанского, Высоцкого, Окуджавы и Евтушенко.
20:00, Эрарта
Выставка «Солнечное брожение»
В KGallery в пятницу откроется фотовыставка Натальи Шарымовой «Солнечное брожение». С Довлатовым журналист была знакома еще в Ленинграде. Она запечатлела одно из двух его выступлений в Доме писателей в 1968 году, а позже они встретились в Нью-Йорке. В экспозицию вошли снимки не только Довлатова, но и редкие кадры молодого Бродского, Михаила Барышникова, Льва Лосева, Петра Вайля, Евгения Рейна и других. Выставка продлится и по окончании «Дня Д» – до 17 сентября.
20:00, KGallery
9 сентября
Лекции в Доме журналиста
В Доме журналиста на Невском проспекте, 70 с 12:00 до 20:00 ведущие интеллектуалы расскажут про различные аспекты жизни в 1960-х. Так, в полдень слово возьмет главный по этикету в России — Иван Арцишевский. Он расскажет об особенностях правильного поведения в эпоху оттепели: что считалось нормой, насколько она была гибкой и различалась ли у «бывших», рабочих и инженеров. В 14:00 Любовь Аркус прочтет лекцию о фильмах оттепели. В 16:00 Лев Лурье проанализирует, почему 1960-е стали переломным моментом в истории СССР. А писатель Владимир Войнович в 18:00 поделится своими воспоминаниями об эпохе. В 20:00 стартует ностальгический круглый стол «Довлатов – журналист». Его проведет друг Сергея Донатовича Андрей Арьев.
12:00-20:00, Дом журналиста
Сочинения по творчеству Довлатова
В творческом конкурсе по произведениям Довлатова могут принять участие все желающие. Организаторы предложат три темы на выбор. Срок для написания работы – один час. Проверять сочинения будут литературные профессионалы: писатели Вячеслав Курицын, Борис Аверин и Сергей Носов. Победителя ожидает внушительный приз – подарочный набор ЛФЗ «Чемодан», в который входят чемоданчик и кружка с рисунками художника Александра Флоренского (он оставит победителю свой автограф).
13:00, Social Club
Спектакль «Я к вам травою прорасту...»
Постановка-концерт Мастерской Сергея Соловьева по произведениям поэта, драматурга автора сценариев фильмов «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», настоящего шестидесятника с трагической судьбой Геннадия Шпаликова. В спектакле, помимо студентов Соловьева, примут участие музыкант Сергей Рыженко («Аквариум», «Браво», «Вежливый отказ», «ДДТ») и режиссер и актриса Грета Шущявичуте.
18:00, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Спецпоказ кинокартины «Долгая счастливая жизнь»
Режиссерский дебют Геннадия Шпаликова, так и оставшийся его единственной картиной – близкая к идеальной лента о внезапно вспыхнувшем и также быстро угасшем чувстве. Фильм публике представит Сергей Соловьев.
20:00, кинотеатр «Аврора»
10 сентября
Уличный праздник в курдонере
На Рубинштейна, 23 все воскресенье будут мероприятия в честь «Дня Д»: от мастер-класса по буги-вуги, песен 1960-х, выступления-рассказа Льва Лурье до поэтических номеров Иван Пинженина, Александра Филиппенко, парада фокстерьеров и концерта симфонического оркестра «Таврический».
12:00-22:00, курдонер на Рубнштейна, 23
Брейн-ринг по 1967 году
В Social Club пройдет игра в формате брейн-ринга. Вопросы по событиям 1967 года для знатоков подготовил участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. А вести игру будет теле- и радиоведущий, футбольный комментатор Федор Погорелов. Для участиянеобходимо набрать команду из шести человек, придумать название и зарегистрировать ее по телефону 925-43-42.
13:00, Social Club
Лекции в Доме журналиста
В воскресенье на Невском проспекте, 70 продолжат рассказывать об оттепели. Журналист Глеб Морев в 14:00 объяснит, почему 1967 год стал «точкой невозврата» для советской литературы. Искусствовед Ксении Малич и архитектурный критик Марии Элькиной в 16:00 прочтут урбанистическую лекцию об облике Ленинград 1960-х. В 18:00 слово возьмет журналист Кирилл Набутов, чтобы рассказать о советском спорте. А критик и публицист Никита Елисеев в 20:00 поведает о фантастической литературе оттепели.
14:00-20:00, Дом журналиста
Благотворительный аукцион
В 15:00 начнется аукцион, лотами которого станут фотографии Марка Сермана и Нины Аловерт с портретами Довлатова. Все полученные средства будут перечислены в пользу благотворительного фонда «Адвита», помогающего детям и взрослым, больным раком. Ознакомиться заранее с лотами можно здесь.
15:00, Social Club
Иммерсивный спектакль «Задержанный»
Для тех, кому не сидится в театральном зале, самый оригинальный режиссер молодого поколения Семен Александровский предлагает совместить бар-хоппинг и литературное путешествие по текстам Сергея Довлатова. Спектакль-променад «Задержанный» пройдет в пяти барах на улице Рубинштейна: уголовное расследование, отягощенное любительским литературоведением, будет вести актер Валентин Кузнецов в форме советского милиционера — когда-то он сыграл Гагарина в фильме Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат».
17:00, улица Рубинштейна
11 сентября
Творческий вечер Сергея Соловьева
В понедельник, послесловием фестиваля, станет встреча с Сергеем Соловьевым. Культовый режиссер расскажет об удивительных людях, с которыми дружил: Булате Окуджаве, Геннадии Шпаликове, Сергее Довлатове, Владимире Володине, Андрее Битове, Георгии Товстоногове, Исааке Шварце и других. По завершении вечера пройдет показ авторской версии фильма «КЕ-ДЫ» — своеобразного посвящения людям, атмосфере и воздуху 1960-х.
20:00, Эрарта
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