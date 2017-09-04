7 сентября

Лекция Татьяны Толстой «Мои 1960-е»

Откроет фестиваль лекция Татьяны Толстой в Эрарте. На ней писательница расскажет о своих детских и первых студенческих годах: каким она запомнила Ленинград 1960-х – самиздат, здание с куда-то исчезнувшими грифонами на улице профессора Попова, Ницше из-под полы и булки по 13 копеек.

20:00, Эрарта

8 сентября

Круглый стол «Довлатов и время надежд»

Впрочем, официальный старт фестиваля запланирован все же на пятницу. В актовом зале СПбГУ (альма-матер Сергея Донатовича) пройдет круглый стол «Довлатов и время надежд». В нем примут участие идеолог «Дня Д», культуролог и историк Лев Лурье, писательница Татьяна Толстая, режиссер Сергей Соловьев, критик и литературовед Игорь Сухих, поэт и писатель Александр Тимофеевский, писатель Владимира Войновича, главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Зарегистрироваться на событие можно здесь.

16:00, Здание 12 коллегий

Квест по довлатовским местам

На улице Рубинштейне (где в доме 23 жил Довлатов) второй год подряд пройдет квест на знание маршрутов, которые предпочитали Сергей Донатович и его друзья-литераторы. Участников разделят на команды. Они получат задания и карты. На выполнение квеста дается полтора часа. Зарегистрироваться на игру и узнать подробнее об условиях участия можно здесь. Квесты будут также проходить в субботу и воскресенье.

19:00, улица Рубинштейна, 23

Спектакль «Довлатов & all that jazz»

Актер Александр Филиппенко со сцены Эрарты будет читать стихи и отрывки из произведений шестидесятников. Под джазовый аккомпанемент «Ожог» Аксенова будет смешиваться с «Заповедником», «Зоной» и «Чемоданом» Довлатова, а также ранними произведениями Жванецкого, Бродского, Левитанского, Высоцкого, Окуджавы и Евтушенко.

20:00, Эрарта

Выставка «Солнечное брожение»

В KGallery в пятницу откроется фотовыставка Натальи Шарымовой «Солнечное брожение». С Довлатовым журналист была знакома еще в Ленинграде. Она запечатлела одно из двух его выступлений в Доме писателей в 1968 году, а позже они встретились в Нью-Йорке. В экспозицию вошли снимки не только Довлатова, но и редкие кадры молодого Бродского, Михаила Барышникова, Льва Лосева, Петра Вайля, Евгения Рейна и других. Выставка продлится и по окончании «Дня Д» – до 17 сентября.

20:00, KGallery