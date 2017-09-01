Татьяна Толстая: «Я до кошмарных снов боялась нищеглота»

Хлеб и молоко развозили на дом. На Кировском была булочная, и в ее витрине — сказочный домик с красными огоньками в окнах, карета и лошади — все из румяного, лакированного яичным белком теста. Оттуда тетка везла деревянную тележку на колесах, в ней был свежий хлеб, укрытый зеленой клеенкой и чистой белой тряпицей. Мы брали две булки по 13 копеек и одну буханку черного за 14. Каждый день одно и то же, но она все равно считала заново, писала на стене в столбик: 13+13+14 = 40. Вся стена была исписана. А другая привозила молоко, ацидофилин и кефир в металлической корзине с ячейками. Спускаешься за ними во двор и покупаешь. Бутылки легко было различить по крышечкам из цветной фольги. Молоко — серебристая, кефир — зеленая, ряженка — розовая.

Петроградская сторона была вся в зелени, в садах и скверах. Сады и вода. Карповка еще не была забрана в гранит, спуски к реке были земляные, травянистые, нагревались от солнца и пахли летом. Там, где сейчас проспект Медиков, рядом с «Линотипом», тоже был сквер с каким-то лабиринтом скамеечек и столиков, по которым мы бегали. До революции там была усадьба, и до середины 1960-х сохранялась ограда с красивой решеткой, и при выходе на улицу Профессора Попова — две гранитные тумбы, на которых сидели четверки грифонов. Все исчезло.