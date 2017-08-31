Пространство «Тайга» прекращает свою работу

Команда арт-пространства «Тайга» объявила о закрытии заведения.

«Дорогие друзья, с большим сожалением сообщаем, что пространство „Тайга“ вынуждено прекратить свою работу. С 5 сентября здание займет иммерсивный театр, проект московских продюсеров, проект московских продюсеров, известных по работе на телеканале „ТНТ“. О новом арендаторе команда „Тайги“ была проинформирована за два дня до окончания своего договора, вопреки договоренности о его продлении», — говорится в официальном сообщении представителя пространства.

Команда также объявила о том, что с радостью примет любую физическую помощь и содействие в транспортной перевозке.

Напомним, ранее стало известно, что здание особняка XIX века З. Д. Мишукова, в котором находится арт-пространство, уйдет с молотка, и, в связи с этим, в сети появилась информация о возможном закрытии или переезде кластера. Торги будут назначены на осень.

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