В Главном штабе Эрмитажа открылся магазин с сувенирами из лучших музеев мира

В Главном штабе открылся новый магазин, в котором представлены сувениры из лучших музеев мира: Лувра, The Metropolitan Museum of Art , Van Gogh Museum, Rijksmuseum, The National Gallery, Третьяковской галереи и, конечно, самого Эрмитажа. В трех залах общей площадью 120 кв. м выставлено свыше тысячи товаров, среди которых как сувенирная продукция – футболки, сумки, статуэтки, блокноты – так и репродукции полотен на холстах. Как рассказали сайту «Собака.ru», ассортимент места будет постоянно пополняться.

Новый магазин имеет отдельных вход с Дворцовой площади — в него можно будет попасть, не заходя в сам музей. Режим работы соответствовует расписанию самого Главного штаба. Над новым местом работала та же команда, что занимается книжным магазином главного музея страны.

Отметим, что это уже третий магазин в Главном штабе Эрмитажа (есть еще с сувенирной продукцией и книжный), но впервые к нему подведен отдельный вход.

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