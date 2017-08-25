Из-за резонанса в обществе власти приостановили программу росписи брандмауэров на Петроградской

Роспись брандмауэров на Петроградской стороне приостановлена по решению администрации Петроградского района. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

«К сожалению, после того, как новые проекты росписи брандмауэрных стен стали активно обсуждаться в социальных сетях, администрация района стала получать и негативные отклики. Самые жаркие споры возникли по планируемой росписи на Ленина, 53: корабль или любимая лошадь Петра I», — говорится в сообщении.

По словам главы адмнистрации района Ивана Громова, автором концепции росписи стал выпускник выпускник Академии имени Штиглица Павел Шугуров, предложивший расписывать глухие фасады зданий в 2006 году.

«Мы видим, что достаточная группа жителей отрицательно относится к росписи фасадов воообще, полагая, что это нарушит идентичность Петроградской стороны. И поэтому отменили запланированные ранее голосования по оставшимся четырем стенам. Также остановили работы, связанные с росписью фасадов», — объяснил он.

Напомним, ранее портал «Голос Петроградки» запустил открытое голосование за выбор вида росписи брандмауэра доходного дома Селезнева на улице Ленина, 53. Жители Петроградского района выступили с критикой проекта. Среди них был и историк и краевед Лев Лурье, объяснивший, что роспись домов в исторической части города ни к чему.