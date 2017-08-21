Петербург лишится улицы Пролетарской диктатуры

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о возвращении исторического названия улице у комплекса городской администрации. Согласно документу, улица Пролетарской Диктатуры получит название Лафонская в честь Смольного института благородных девиц Софьи да Лафон.

Проект постановления сформирован на основании решения топонимической комиссии от 30 мая 2016 года. Улица находится в Центральном районе, проходит от Ярославкой улицы до Таврического переулка и прилегает к саду-партеру Смольного. Современное наименование она получила в 1952 году. Историческое название улицы — Лафонская.

Это название она получила еще в 1864 года. Площадь Пролетарской Диктатуры при этом сохраняет свое название, поскольку географически бывшая Лафонская площадь не совпадает с нынешней площадью перед зданием Смольного.

По материалам «ДП».

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Комментарии (1)

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  • Svetlana Minina 21 авг., 2017
    Почему перепечатали текст с ресурса "ДП" с теми же ошибками и опечатками?

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