На минувшей неделе в Петербурге произошла целая серия ДТП с участием еды: хлеб, арбузы, лимонад и шоколадные батончики мешали нормальному движению транспорта. Бегло вспоминаем гастрономические ДТП.
Хлеб, арбузы, лимонад и шоколад: чем заваливало дороги Петербурга?
«Хлебная» авария
Утром 14 августа в Красносельском районе Петербурга участок Петергофского шоссе завалило хлебом после ДТП: там столкнулись «Газель» и «Ауди». От удара с «Газели» слетела будка с хлебом.
«Кто-то из них сильно торопился, — писали очевидцы. от удара с «Газели» слетела будка с хлебом.
В результате утром в понедельник образовалась пробка на Петергофском шоссе от улицы Партизана Германа в сторону Ленинского проспекта.
«Арбузная» авария
15 августа на круговом пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта на проезжую часть высыпались арбузы. Очевидцы уже успели окрестить его «арбузным фрешем».
«Народ уже растащил всё, что можно, – писали свидетели ДТП. – Человек на фото в тачку пару загрузил. Пешеходы один упаковали в пакет».
«Лимонадно-сникерсная» авария
16 августа на автодороге «Скандинавия» между Гаврилово и Толоконниково в Выборгском районе Ленинградской области.
В кювет, по словам очевидцев, вылетели фура и грузовик. Дорога оказалась завалена снеками и залита напитками. На место прибыла машина скорой помощи.
«Недалеко от Гаврилово свалилась в кювет фура с товаром», – пишет очевидец. «Фура в кювете. В том же кювете за ней лежит грузовик на крыше. ДПС и скорая на месте».
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