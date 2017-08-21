Хлеб, арбузы, лимонад и шоколад: чем заваливало дороги Петербурга?

«Хлебная» авария

Утром 14 августа в Красносельском районе Петербурга участок Петергофского шоссе завалило хлебом после ДТП: там столкнулись «Газель» и «Ауди». От удара с «Газели» слетела будка с хлебом.

«Кто-то из них сильно торопился, — писали очевидцы. от удара с «Газели» слетела будка с хлебом.

В результате утром в понедельник образовалась пробка на Петергофском шоссе от улицы Партизана Германа в сторону Ленинского проспекта.