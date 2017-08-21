Хлеб, арбузы, лимонад и шоколад: чем заваливало дороги Петербурга?

На минувшей неделе в Петербурге произошла целая серия ДТП с участием еды: хлеб, арбузы, лимонад и шоколадные батончики мешали нормальному движению транспорта. Бегло вспоминаем гастрономические ДТП.

«Хлебная» авария

Утром 14 августа в Красносельском районе Петербурга участок Петергофского шоссе завалило хлебом после ДТП: там столкнулись «Газель» и «Ауди». От удара с «Газели» слетела будка с хлебом.

«Кто-то из них сильно торопился, — писали очевидцы. от удара с «Газели» слетела будка с хлебом.

В результате утром в понедельник образовалась пробка на Петергофском шоссе от улицы Партизана Германа в сторону Ленинского проспекта.

«Арбузная» авария

15 августа на круговом пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта на проезжую часть высыпались арбузы. Очевидцы уже успели окрестить его «арбузным фрешем».

«Народ уже растащил всё, что можно, – писали свидетели ДТП. – Человек на фото в тачку пару загрузил. Пешеходы один упаковали в пакет».

«Лимонадно-сникерсная» авария

16 августа на автодороге «Скандинавия» между Гаврилово и Толоконниково в Выборгском районе Ленинградской области.

В кювет, по словам очевидцев, вылетели фура и грузовик. Дорога оказалась завалена снеками и залита напитками. На место прибыла машина скорой помощи.

«Недалеко от Гаврилово свалилась в кювет фура с товаром», – пишет очевидец. «Фура в кювете. В том же кювете за ней лежит грузовик на крыше. ДПС и скорая на месте».

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