Губернатор Полтавченко одобрил строительство кольцевой линии метро в Петербурге

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил идею строительства кольцевой линии метро и потребовал ускорить появление новых станций оранжевой ветки. Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

Полтавченко предложили четыре варианта трассировки кольцевой линии. Ему понравился вариант «Большого кольца» — 40-километровой магистрали с 20 станциями, 14 из которых будут пересадочными.

Градоначальник заявил о необходимости старта работ по строительству на оранжевой ветке метро до станции «Кудрово». Работы в этой зоне начались еще в конце 80-х. Проект должен быть разработан к 2021 году, а саму станцию планируют сдать к 2025-му.