Автор «Игры престолов» посетил Выборгский замок и осмотрел рыцарские доспехи

Автор саги «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала HBO «Игра престолов», Джордж Мартин, прибыл в Выборг, где прогулялся по замку и осмотрел рыцарские доспехи. Очевидцы опубликовали фотографии писателя-фантаста в Instagram. 

16 августа в московском пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция писателя, которая будет транслироваться на две столицы. Джордж Мартин также посетит Петербургскую фантастическую ассамблею в загородном отеле «Райвола», которая будет проходить с 18 по 21 августа. На мероприятии встретятся читатели, писатели, переводчики, художники, издатели и все, кто так или иначе имеет отношение к фантастическому жанру.

 

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