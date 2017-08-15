Автор «Игры престолов» посетил Выборгский замок и осмотрел рыцарские доспехи

Автор саги «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала HBO «Игра престолов», Джордж Мартин, прибыл в Выборг, где прогулялся по замку и осмотрел рыцарские доспехи. Очевидцы опубликовали фотографии писателя-фантаста в Instagram.

16 августа в московском пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция писателя, которая будет транслироваться на две столицы. Джордж Мартин также посетит Петербургскую фантастическую ассамблею в загородном отеле «Райвола», которая будет проходить с 18 по 21 августа. На мероприятии встретятся читатели, писатели, переводчики, художники, издатели и все, кто так или иначе имеет отношение к фантастическому жанру.