Петербуржцев начинают прививать от гриппа у метро

В Петербурге стартовала прививочная кампания против гриппа. Первые мобильные пункты вакцинации откроются в Петроградском районе у станций метро «Чкаловская» и «Горьковская». Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

У станции метро «Чкаловская» мобильный пункт будет работать с 10.00 до 14.00, у «Горьковской» — с 15:00 до 19:00.

Впервые подобная акция прошла в прошлом году в Выборгском районе. В течение всей кампании практически во всех районах города петербуржцы проходили вакцинацию в автомобиле «скорой». Медсестра делала прививку после осмотра врачом-терапевтом, и человек получал официальную справку о вакцинации. В среднем еженедельно в городе работали 360 прививочных бригад, всего их было около 1700.

Тогда около 41% населения (2,1 миллиона человек) защитили себя от вируса. Именно это называют одной из причин, по которой город избежал эпидемии в минувший сезон.

В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация будет проводиться с 15 августа по 1 ноября 2017 года, однако желающие могут пройти вакцинацию и до 15 декабря.