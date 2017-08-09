Путин рассказал Полтавченко о проблемах петербуржцев

Президент России Владимир Путин передал губернатору Петербурга Георгию Полтавченко жалобы, которые получил от жителей города во время прямой линии. Некоторые из них удивили не только президента, но и градоначальника.

«В этом году мы прекращаем прием мусора на территорию свалки и начинаем ее рекультивацию», — сказал он, добавив, что уже сейчас на нее возят только строительные отходы.

«Но свалка огромная, вы ее, наверное, прекрасно знаете, это в Новоселках, там, где у нас рядом стоят автомобильные заводы», — заявил Полтавченко, добавив, что там будет установлен завод по утилизации мусора.

Президент ответил, что ему «приятно слышать» это и продолжил: «Есть традиционные для Питера вопросы, я сейчас не буду о них говорить, вы посмотрите здесь. На некоторые я обратил особое внимание. Не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка».

Губернатор заверил главу государства, что такой проблемы «практически нет».

Георгий Полтавченко попытался рассказать главе государства о том, что делается в связи с попытками застройки территории и участков, приватизированных в 1990-х и 2000-х. Однако Путин прервал его на полуслове, поручив проработать жалобы жителей города. Также он обратил внимание Полтавченко на обращения, касающиеся сохранения исторического центра Петербурга и соцобеспечения инвалидов. «Для меня это, честно говоря, откровение. Я посмотрю обязательно», — пообещал губернатор.

Кроме того, глава государства поинтересовался у Полтавченко, как Петербург отпразднует 80-летие первого мэра Анатолия Собчака 10 августа. «Не могу сказать, что будет с помпой, тем более родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах», — заявил губернатор, но пообещал, что соответствующие мероприятия все-таки пройдут.

По материалам «ДП».