Уикенд в Петербурге: с 10 по 13 августа

11 августа 20:00 клуб A2

Концерт Breaking Benjamin



Дважды номинанты на премию Grammy отметят свое 15-летие выступлением в Петербурге — именно в августе 2002 года вышла их пластинка Saturate, принесшая коллективу всемирную славу. Музыканты, взорвавшие мировые чарты песней The Diary of Jane, сыграют полноценный сет из хитов с платиновых альбомов We Are Not Alone и Phobia и золотой пластинки Dear Agony.