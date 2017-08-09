Уикенд в Петербурге: с 10 по 13 августа

с 10 августа Au Pont Rouge

Инсталляция Synthesis/ Structures



Проект-фотолаборатория, в которой изучают сам по себе процесс создания художественных инсталляций и исследуют тему многообразия Петербурга и его жителей. На экспозиции покажут снимки петербургского фотографа Алекса Плотникова, создавшего визуальные образы для Au Pont Rouge, «Собака.ру» и «Ленинград Центра». Среди героев его работ — солисты Мариинки и Михайловского театра, петербургские диджеи, модели и дизайнеры. А художница TANDJA, известная по перфомансу на ретроспективе Андрея Бартенева «Скажи: я люблю тебя» в галерее MMOMA, продемонстрирует утрированную эстетику масс медиа и изображений, обработанных в графических редакторах.