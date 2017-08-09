Фантастический экшн Люка Бессона, «Ночь света» в Гатчине и опера в лютеранской церкви — мы знаем, чем заняться на этих выходных в городе и области.
Уикенд в Петербурге: с 10 по 13 августа
10 августа
«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets
Основанный на французском комиксе «Валериан и Лорелин» (часть его идей была использована в «Пятом элементе» и «Звездных войнах»), самый дорогой проект в карьере Люка Бессона с участием набирающих актерские обороты Дэйна ДеХаана и Кары Делевинь. Почти Джеймсы Бонды (но космические), спецагенты Валериан и Лорелин оказываются втянуты в заговор. По законам фантастического жанра им предстоит (ничего неожиданного) спасти Галактику.
Основанный на французском комиксе «Валериан и Лорелин» (часть его идей была использована в «Пятом элементе» и «Звездных войнах»), самый дорогой проект в карьере Люка Бессона с участием набирающих актерские обороты Дэйна ДеХаана и Кары Делевинь. Почти Джеймсы Бонды (но космические), спецагенты Валериан и Лорелин оказываются втянуты в заговор. По законам фантастического жанра им предстоит (ничего неожиданного) спасти Галактику.
10 августа
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» / Annabelle: Creation
Приквел хоррора трехлетней давности про демоническую куклу «Проклятие Аннабель» и по совместительству, как и первая часть, спин-офф сериала «Заклятье». Несколько девочек из приюта с воспитательницей-монахиней гостят в доме кукольника, чья дочь трагически погибла.
Приквел хоррора трехлетней давности про демоническую куклу «Проклятие Аннабель» и по совместительству, как и первая часть, спин-офф сериала «Заклятье». Несколько девочек из приюта с воспитательницей-монахиней гостят в доме кукольника, чья дочь трагически погибла.
10 августа
«Чудеса в Париже» / Paris pieds nus
Доминик Абель и Фиона Гордон объединили свои актерские, сценарные и режиссерские усилия, позвали сниматься легенд французского кино Эмманюэль Риву и Пьера Ришара – и получили эксцентричную комедию в стиле Уэса Андерсона, как канадка и влюбленный в нее клошар пытаются спасти 88-летнюю француженку от попадания в дом престарелых.
Доминик Абель и Фиона Гордон объединили свои актерские, сценарные и режиссерские усилия, позвали сниматься легенд французского кино Эмманюэль Риву и Пьера Ришара – и получили эксцентричную комедию в стиле Уэса Андерсона, как канадка и влюбленный в нее клошар пытаются спасти 88-летнюю француженку от попадания в дом престарелых.
10 августа
Петропавловская крепость
Парусная Лига чемпионов Европы
В самом сердце города пройдут соревнования сильнейших яхтсменов из 20 команд со всего мира на яхтах класса J70. Помимо борьбы между спортсменами за путевку на финал в Италию, зрители увидят противостояние с непростыми погодными условиями Петербурга, течениями на Неве и сложными ветрами.
В самом сердце города пройдут соревнования сильнейших яхтсменов из 20 команд со всего мира на яхтах класса J70. Помимо борьбы между спортсменами за путевку на финал в Италию, зрители увидят противостояние с непростыми погодными условиями Петербурга, течениями на Неве и сложными ветрами.
9-13 августа
Новая Голландия
Фестиваль документального кино In Focus
Зрителям бесплатно покажут картины о главных фигурах британской культуры: поэте и писателе Теде Хьюзе, художнике Дэвиде Хокни, группе Oasis, художнике Люсьене Фрейде и певице Эми Уайнхаус. Ведущий мероприятия — кинокритик Константин Шавловский. Петербуржцы заодно подтянут свой английский — картины продемонстрируют в оригинале с субтитрами.
Зрителям бесплатно покажут картины о главных фигурах британской культуры: поэте и писателе Теде Хьюзе, художнике Дэвиде Хокни, группе Oasis, художнике Люсьене Фрейде и певице Эми Уайнхаус. Ведущий мероприятия — кинокритик Константин Шавловский. Петербуржцы заодно подтянут свой английский — картины продемонстрируют в оригинале с субтитрами.
с 9 августа
Магазин NNedre, Басков пер., 29
Распродажа в магазине Nnedre
Бренд NNedre объявил сейл на одежду и аксессуары из сезонных коллекций: классические рубашки, базовые чиносы и минималистичные платья будут доступны со скидкой до 40%. Команда марки, в том числе дизайнер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре, будут ждать гостей с 12:00 до 21:00 и ответят на все вопросы по поводу ассортимента по акции.
Бренд NNedre объявил сейл на одежду и аксессуары из сезонных коллекций: классические рубашки, базовые чиносы и минималистичные платья будут доступны со скидкой до 40%. Команда марки, в том числе дизайнер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре, будут ждать гостей с 12:00 до 21:00 и ответят на все вопросы по поводу ассортимента по акции.
9-13 августа
Дворцовая площадь
Выставка военной техники времен ВОВ
В самом центре города выставили около 50 единиц вооружения времен ВОВ, большую часть которого обнаружили поисковики на местах боев, и восстановили сотрудники музея «Битва за Ленинград». Экспозиция приурочена к годовщине окончания битвы за Ленинград 9 августа 1944 года. Из техники представлены: точные копии танков КВ-1, Т-34, Т-70, Т-60 и Т-38, два вида тракторов «Сталинец», макеты гаубиц, миномета, зенитных, противотанковых и дивизионной пушек, а также военные автомобили, мотоцикл и автобус. Горожан угостят блюдами полевой кухни. Время работы выставки — с 11.00 до 21.00.
В самом центре города выставили около 50 единиц вооружения времен ВОВ, большую часть которого обнаружили поисковики на местах боев, и восстановили сотрудники музея «Битва за Ленинград». Экспозиция приурочена к годовщине окончания битвы за Ленинград 9 августа 1944 года. Из техники представлены: точные копии танков КВ-1, Т-34, Т-70, Т-60 и Т-38, два вида тракторов «Сталинец», макеты гаубиц, миномета, зенитных, противотанковых и дивизионной пушек, а также военные автомобили, мотоцикл и автобус. Горожан угостят блюдами полевой кухни. Время работы выставки — с 11.00 до 21.00.
с 10 августа
Au Pont Rouge
Инсталляция Synthesis/ Structures
Проект-фотолаборатория, в которой изучают сам по себе процесс создания художественных инсталляций и исследуют тему многообразия Петербурга и его жителей. На экспозиции покажут снимки петербургского фотографа Алекса Плотникова, создавшего визуальные образы для Au Pont Rouge, «Собака.ру» и «Ленинград Центра». Среди героев его работ — солисты Мариинки и Михайловского театра, петербургские диджеи, модели и дизайнеры. А художница TANDJA, известная по перфомансу на ретроспективе Андрея Бартенева «Скажи: я люблю тебя» в галерее MMOMA, продемонстрирует утрированную эстетику масс медиа и изображений, обработанных в графических редакторах.
Проект-фотолаборатория, в которой изучают сам по себе процесс создания художественных инсталляций и исследуют тему многообразия Петербурга и его жителей. На экспозиции покажут снимки петербургского фотографа Алекса Плотникова, создавшего визуальные образы для Au Pont Rouge, «Собака.ру» и «Ленинград Центра». Среди героев его работ — солисты Мариинки и Михайловского театра, петербургские диджеи, модели и дизайнеры. А художница TANDJA, известная по перфомансу на ретроспективе Андрея Бартенева «Скажи: я люблю тебя» в галерее MMOMA, продемонстрирует утрированную эстетику масс медиа и изображений, обработанных в графических редакторах.
11 августа
19:00
Лиговский 99
Проект «Рисуем в большом городе».
Лермонтовская библиотека организовала площадку «Открытые мастерские», на которой объединит людей с помощью различных художественных практик. Раз в неделю мастера будут собираться вместе с гостями, чтобы позировать, рисовать, знакомиться и общаться, а также бесплатно обучат любого желающего столярному делу, книжному переплету, студийной фотографии, флористике, литью бетона, печати по ткани и многому другому.
Лермонтовская библиотека организовала площадку «Открытые мастерские», на которой объединит людей с помощью различных художественных практик. Раз в неделю мастера будут собираться вместе с гостями, чтобы позировать, рисовать, знакомиться и общаться, а также бесплатно обучат любого желающего столярному делу, книжному переплету, студийной фотографии, флористике, литью бетона, печати по ткани и многому другому.
11-12 августа
19:00
Анненкирхе
Опера «Евангелие»
Постановка на основе священного Писания в идеальном, по мнению режиссера Василия Березина, по своему духу и атмосфере месте, которое уже само по себе является неотъемлемым участником спектакля. Для оперы собрали хор из профессиональных и непрофессиональных артистов и музыкантов. Режиссер привык к подобным экспериментам — ранее он выпустил спектакль по Тибетской книге мертвых в обветшалом здании депо Курского вокзала в Москве.
Постановка на основе священного Писания в идеальном, по мнению режиссера Василия Березина, по своему духу и атмосфере месте, которое уже само по себе является неотъемлемым участником спектакля. Для оперы собрали хор из профессиональных и непрофессиональных артистов и музыкантов. Режиссер привык к подобным экспериментам — ранее он выпустил спектакль по Тибетской книге мертвых в обветшалом здании депо Курского вокзала в Москве.
11 августа
20:00
клуб A2
Концерт Breaking Benjamin
Дважды номинанты на премию Grammy отметят свое 15-летие выступлением в Петербурге — именно в августе 2002 года вышла их пластинка Saturate, принесшая коллективу всемирную славу. Музыканты, взорвавшие мировые чарты песней The Diary of Jane, сыграют полноценный сет из хитов с платиновых альбомов We Are Not Alone и Phobia и золотой пластинки Dear Agony.
Дважды номинанты на премию Grammy отметят свое 15-летие выступлением в Петербурге — именно в августе 2002 года вышла их пластинка Saturate, принесшая коллективу всемирную славу. Музыканты, взорвавшие мировые чарты песней The Diary of Jane, сыграют полноценный сет из хитов с платиновых альбомов We Are Not Alone и Phobia и золотой пластинки Dear Agony.
12 августа
21:00-01:45
Гатчинский парк
Фестиваль «Ночь света»
Тема фестиваля этого года — «Парк сновидений». Гостей ждут интерактивные спектакли, инсталляции и авторские арт-объекты из света, создающие фантастический мир из видений и воспоминаний. Зрители увидят полотна-фантасмагории петербургских художников и финалистов первого международного конкурса световых инсталляций «Лаборатория сновидений».
Тема фестиваля этого года — «Парк сновидений». Гостей ждут интерактивные спектакли, инсталляции и авторские арт-объекты из света, создающие фантастический мир из видений и воспоминаний. Зрители увидят полотна-фантасмагории петербургских художников и финалистов первого международного конкурса световых инсталляций «Лаборатория сновидений».
12 августа
23:30
Музей советских игровых автоматов
Киноночь Бэтмена
Любимую многими трилогию о Тёмном рыцаре Кристофера Нолана покажут в самое подходящее время, чтобы проникнуться мрачной атмосферой Готэма — ночью. В экранизации комиксов о спасителе мира без суперспособностей, но с внушительным финансовым состоянием, снялись оскаровские лауреаты и номинанты Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Майкл Кейн, Морган Фримен, Лиам Нильсон, Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон‑Левитт, Том Харди и многие другие звёзды Голливуда.
Любимую многими трилогию о Тёмном рыцаре Кристофера Нолана покажут в самое подходящее время, чтобы проникнуться мрачной атмосферой Готэма — ночью. В экранизации комиксов о спасителе мира без суперспособностей, но с внушительным финансовым состоянием, снялись оскаровские лауреаты и номинанты Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Майкл Кейн, Морган Фримен, Лиам Нильсон, Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон‑Левитт, Том Харди и многие другие звёзды Голливуда.
12 августа
Выборг
Кинофестиваль «Окно в Европу»
Последний день работы выборгского киносмотра, на котором покажут фильм-закрытие «Сын». Лауреат российских и международных фестивалей Слава Росс снял социальную драму о молодом российском политике, у которого по анонимному доносу социальные службы Финляндии забирают сына. Ради ребенка мужчине придется сделать главный выбор своей жизни, пройти через тяжёлые испытания и совершить ряд роковых для его окружения поступков.
Последний день работы выборгского киносмотра, на котором покажут фильм-закрытие «Сын». Лауреат российских и международных фестивалей Слава Росс снял социальную драму о молодом российском политике, у которого по анонимному доносу социальные службы Финляндии забирают сына. Ради ребенка мужчине придется сделать главный выбор своей жизни, пройти через тяжёлые испытания и совершить ряд роковых для его окружения поступков.
12-13 августа
Шереметевский дворец
Фестиваль «Музыки мира»
Как звучит Бурятия, Казахстан или Башкирия? Есть ли в их музыке место современным ритмам? Что будет, если к этническим мотивам добавить рок-н-ролл, джаз или разбавить диджейским сетом? На эти вопросы ответит фестиваль «Музыки мира», куда съедутся зарубежные коллективы, а также музыканты из национальных республик России и бывшего СССР. Помимо этого, зрителей ждет этноджем — сеанс коллективной музыкальной импровизации.
Как звучит Бурятия, Казахстан или Башкирия? Есть ли в их музыке место современным ритмам? Что будет, если к этническим мотивам добавить рок-н-ролл, джаз или разбавить диджейским сетом? На эти вопросы ответит фестиваль «Музыки мира», куда съедутся зарубежные коллективы, а также музыканты из национальных республик России и бывшего СССР. Помимо этого, зрителей ждет этноджем — сеанс коллективной музыкальной импровизации.
12-13 августа
Киноцентр «Родина»
Фестиваль индийского кино
Посольство Индии приглашает жителей Петербурга на кинопоказ, подготовленный Культурным центром им. Джавахарлала Неру. Зрителям покажут новейшие болливудские фильмы, отличающиеся от стереотипных картин страны специй — без музыки и танцев. В течение двух дней петербуржцам представят драму о нереализованных амбициях выпускника факультета юриспруденции и байопик об олимпийском призере, бегуне Милке Сингхе.
Посольство Индии приглашает жителей Петербурга на кинопоказ, подготовленный Культурным центром им. Джавахарлала Неру. Зрителям покажут новейшие болливудские фильмы, отличающиеся от стереотипных картин страны специй — без музыки и танцев. В течение двух дней петербуржцам представят драму о нереализованных амбициях выпускника факультета юриспруденции и байопик об олимпийском призере, бегуне Милке Сингхе.
13 августа
Музей современного искусства «Эрарта»
Концерт «Гласс Манифест».
На концерте сыграют произведения главных минималистов от музыки, в числе которых композиция Pruit Igoe Филипа Гласса — заглавная тема к фильмам Френсиса Форда Копполы, Андрея Звягинцева и игре Grand Theft Auto IV. Кроме мелодий создателя «музыки с повторяющейся структурой» прозвучат произведения Джона Кейджа, Стивена Райха, Майкла Наймана, Валентина Сильвестрова и Джона Адамса.
На концерте сыграют произведения главных минималистов от музыки, в числе которых композиция Pruit Igoe Филипа Гласса — заглавная тема к фильмам Френсиса Форда Копполы, Андрея Звягинцева и игре Grand Theft Auto IV. Кроме мелодий создателя «музыки с повторяющейся структурой» прозвучат произведения Джона Кейджа, Стивена Райха, Майкла Наймана, Валентина Сильвестрова и Джона Адамса.
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