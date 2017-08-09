Уикенд в Петербурге: с 10 по 13 августа

Фантастический экшн Люка Бессона, «Ночь света» в Гатчине и опера в лютеранской церкви — мы знаем, чем заняться на этих выходных в городе и области.

10 августа

«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets

Основанный на французском комиксе «Валериан и Лорелин» (часть его идей была использована в «Пятом элементе» и «Звездных войнах»), самый дорогой проект в карьере Люка Бессона с участием набирающих актерские обороты Дэйна ДеХаана и Кары Делевинь. Почти Джеймсы Бонды (но космические), спецагенты Валериан и Лорелин оказываются втянуты в заговор. По законам фантастического жанра им предстоит (ничего неожиданного) спасти Галактику.

10 августа

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» / Annabelle: Creation

Приквел хоррора трехлетней давности про демоническую куклу «Проклятие Аннабель» и по совместительству, как и первая часть, спин-офф сериала «Заклятье». Несколько девочек из приюта с воспитательницей-монахиней гостят в доме кукольника, чья дочь трагически погибла.

10 августа

«Чудеса в Париже» / Paris pieds nus

Доминик Абель и Фиона Гордон объединили свои актерские, сценарные и режиссерские усилия, позвали сниматься легенд французского кино Эмманюэль Риву и Пьера Ришара – и получили эксцентричную комедию в стиле Уэса Андерсона, как канадка и влюбленный в нее клошар пытаются спасти 88-летнюю француженку от попадания в дом престарелых.

10 августа

Петропавловская крепость

Парусная Лига чемпионов Европы

В самом сердце города пройдут соревнования сильнейших яхтсменов из 20 команд со всего мира на яхтах класса J70. Помимо борьбы между спортсменами за путевку на финал в Италию, зрители увидят противостояние с непростыми погодными условиями Петербурга, течениями на Неве и сложными ветрами. 

9-13 августа

Новая Голландия

Фестиваль документального кино In Focus

Зрителям бесплатно покажут картины о главных фигурах британской культуры: поэте и писателе Теде Хьюзе, художнике Дэвиде Хокни, группе Oasis, художнике Люсьене Фрейде и певице Эми Уайнхаус. Ведущий мероприятия — кинокритик Константин Шавловский. Петербуржцы заодно подтянут свой английский — картины продемонстрируют в оригинале с субтитрами. 

с 9 августа

Магазин NNedre, Басков пер., 29

Распродажа в магазине Nnedre

Бренд NNedre объявил сейл на одежду и аксессуары из сезонных коллекций: классические рубашки, базовые чиносы и минималистичные платья будут доступны со скидкой до 40%. Команда марки, в том числе дизайнер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре, будут ждать гостей с 12:00 до 21:00 и ответят на все вопросы по поводу ассортимента по акции. 

9-13 августа

Дворцовая площадь

Выставка военной техники времен ВОВ

В самом центре города выставили около 50 единиц вооружения времен ВОВ, большую часть которого обнаружили поисковики на местах боев, и восстановили сотрудники музея «Битва за Ленинград». Экспозиция приурочена к годовщине окончания битвы за Ленинград 9 августа 1944 года. Из техники представлены: точные копии танков КВ-1, Т-34, Т-70, Т-60 и Т-38, два вида тракторов «Сталинец», макеты гаубиц, миномета, зенитных, противотанковых и дивизионной пушек, а также военные автомобили, мотоцикл и автобус. Горожан угостят блюдами полевой кухни. Время работы выставки — с 11.00 до 21.00. 

с 10 августа

Au Pont Rouge

Инсталляция Synthesis/ Structures

Проект-фотолаборатория, в которой изучают сам по себе процесс создания художественных инсталляций и исследуют тему многообразия Петербурга и его жителей. На экспозиции покажут снимки петербургского фотографа Алекса Плотникова, создавшего визуальные образы для Au Pont Rouge, «Собака.ру» и «Ленинград Центра». Среди героев его работ — солисты Мариинки и Михайловского театра, петербургские диджеи, модели и дизайнеры. А художница TANDJA, известная по перфомансу на ретроспективе Андрея Бартенева «Скажи: я люблю тебя» в галерее MMOMA, продемонстрирует утрированную эстетику масс медиа и изображений, обработанных в графических редакторах.

11 августа

19:00

Лиговский 99

Проект «Рисуем в большом городе».

Лермонтовская библиотека организовала площадку «Открытые мастерские», на которой объединит людей с помощью различных художественных практик. Раз в неделю мастера будут собираться вместе с гостями, чтобы позировать, рисовать, знакомиться и общаться, а также бесплатно обучат любого желающего столярному делу, книжному переплету, студийной фотографии, флористике, литью бетона, печати по ткани и многому другому. 

11-12 августа

19:00

Анненкирхе

Опера «Евангелие»

Постановка на основе священного Писания в идеальном, по мнению режиссера Василия Березина, по своему духу и атмосфере месте, которое уже само по себе является неотъемлемым участником спектакля. Для оперы собрали хор из профессиональных и непрофессиональных артистов и музыкантов. Режиссер привык к подобным экспериментам — ранее он выпустил спектакль по Тибетской книге мертвых в обветшалом здании депо Курского вокзала в Москве. 

11 августа

20:00

клуб A2

Концерт Breaking Benjamin

Дважды номинанты на премию Grammy отметят свое 15-летие выступлением в Петербурге — именно в августе 2002 года вышла их пластинка Saturate, принесшая коллективу всемирную славу. Музыканты, взорвавшие мировые чарты песней The Diary of Jane, сыграют полноценный сет из хитов с платиновых альбомов We Are Not Alone и Phobia и золотой пластинки Dear Agony. 

12 августа

21:00-01:45

Гатчинский парк

Фестиваль «Ночь света»

Тема фестиваля этого года — «Парк сновидений». Гостей ждут интерактивные спектакли, инсталляции и авторские арт-объекты из света, создающие фантастический мир из видений и воспоминаний. Зрители увидят полотна-фантасмагории петербургских художников и финалистов первого международного конкурса световых инсталляций «Лаборатория сновидений». 

12 августа

23:30

Музей советских игровых автоматов

Киноночь Бэтмена

Любимую многими трилогию о Тёмном рыцаре Кристофера Нолана покажут в самое подходящее время, чтобы проникнуться мрачной атмосферой Готэма — ночью. В экранизации комиксов о спасителе мира без суперспособностей, но с внушительным финансовым состоянием, снялись оскаровские лауреаты и номинанты Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Майкл Кейн, Морган Фримен, Лиам Нильсон, Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон‑Левитт, Том Харди и многие другие звёзды Голливуда. 

12 августа

Выборг

Кинофестиваль «Окно в Европу»

Последний день работы выборгского киносмотра, на котором покажут фильм-закрытие «Сын». Лауреат российских и международных фестивалей Слава Росс снял социальную драму о молодом российском политике, у которого по анонимному доносу социальные службы Финляндии забирают сына. Ради ребенка мужчине придется сделать главный выбор своей жизни, пройти через тяжёлые испытания и совершить ряд роковых для его окружения поступков.

12-13 августа

Шереметевский дворец

Фестиваль «Музыки мира»

Как звучит Бурятия, Казахстан или Башкирия? Есть ли в их музыке место современным ритмам? Что будет, если к этническим мотивам добавить рок-н-ролл, джаз или разбавить диджейским сетом? На эти вопросы ответит фестиваль «Музыки мира», куда съедутся зарубежные коллективы, а также музыканты из национальных республик России и бывшего СССР. Помимо этого, зрителей ждет этноджем — сеанс коллективной музыкальной импровизации.

12-13 августа

Киноцентр «Родина»

Фестиваль индийского кино

Посольство Индии приглашает жителей Петербурга на кинопоказ, подготовленный Культурным центром им. Джавахарлала Неру. Зрителям покажут новейшие болливудские фильмы, отличающиеся от стереотипных картин страны специй — без музыки и танцев. В течение двух дней петербуржцам представят драму о нереализованных амбициях выпускника факультета юриспруденции и байопик об олимпийском призере, бегуне Милке Сингхе.

13 августа

Музей современного искусства «Эрарта»

Концерт «Гласс Манифест».

На концерте сыграют произведения главных минималистов от музыки, в числе которых композиция Pruit Igoe Филипа Гласса — заглавная тема к фильмам Френсиса Форда Копполы, Андрея Звягинцева и игре Grand Theft Auto IV. Кроме мелодий создателя «музыки с повторяющейся структурой» прозвучат произведения Джона Кейджа, Стивена Райха, Майкла Наймана, Валентина Сильвестрова и Джона Адамса. 
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