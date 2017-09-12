Вторая моя бабушка, со стороны мамы, очень хотела найти место захоронения своего отца, погибшего во время Великой Отечественной войны, и в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет я стал ей активно в этих поисках помогать — мы посылали по почте запросы в Государственный архив РФ, интересуясь также информацией и о предках отца. Через некоторое время стали приходить ответы: выяснить что-то о могиле прадедушки так и не удалось, а вот о родных по фамилии Коровко нашлось довольно много интересного.

Так, после обращения в РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, нам прислали оттуда копию приказа Чрезвычайного военно-революционного трибунала от 22 июня 1919 года о расстреле членов штаба Нестора Махно, в том числе и Коровко, который был атаманом Особого полка анархистов. А Константин Михайлович Коровко, о котором мы тоже получили сведения, был известен перед Первой мировой войной как «король русских аферистов».

Этот сын казачьего есаула из кубанской станицы на деньги Войска Донского был послан учиться в Технологический институт в Петербурге, в столице быстро освоился и создал грандиозную финансовую пирамиду. Он торговал акциями несуществующих нефтяных приисков и соляных копей, заработал на этом больше миллиона рублей, а когда был в конце концов арестован, то на суде выяснилось, что на счету у него всего 18 копеек и предъявить ему нечего, потому что по договорам с пайщиками они давали ему деньги на свой страх и риск. После революции он сначала прекрасно устроился при большевиках, которые затем посадили его за растрату, а в 1923 году перешел румынскую границу и уехал в Париж, где следы его затерялись.

Вот этого самого Костю Коровко Илья Ильф и Евгений Петров вывели как Александра Ивановича Корейко в своем романе «Золотой теленок». Когда мы все это узнали, тут же вспомнили рассказы бабушки, так не любившей всех Коровко, о неком родственнике-аферисте, который жил в огромной квартире на Морской улице в Петербурге, — все, что она о нем говорила, подтвердилось архивными документами.