В Петербурге провели акцию против сноса дома Лермонтова на Садовой улице

«Помимо обсуждения вариантов сохранения здания и создания музея-квартиры после реконструкции, мы проведём очередную общественную инспекцию состояния ЖКХ и городской среды в этом районе и подготовим обращения к чиновникам с требованием устранить нарушения», — сообщили они.

Михаил Юрьевич Лермонтов жил в этом доме в период с 1836 по 1837 год. Здание на Садовой, 61 — последнее уцелевшее в Петербурге, где жил русский поэт. Остальные дома были снесены или реконструированы. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку.