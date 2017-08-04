В Петербурге провели акцию против сноса дома Лермонтова на Садовой улице
Активисты движения «Красивый Петербург» провели вечером 3 августа акцию против сноса дома Лермонтова по адресу Садовая улица дом 61. В акции приняли участие около 50 человек. На месте дома планируют построить отель. Активисты же считают, что здание необходимо сохранить и разместить в нем квартиру-музей Михаила Лермонтова.
«Помимо обсуждения вариантов сохранения здания и создания музея-квартиры после реконструкции, мы проведём очередную общественную инспекцию состояния ЖКХ и городской среды в этом районе и подготовим обращения к чиновникам с требованием устранить нарушения», — сообщили они.
Михаил Юрьевич Лермонтов жил в этом доме в период с 1836 по 1837 год. Здание на Садовой, 61 — последнее уцелевшее в Петербурге, где жил русский поэт. Остальные дома были снесены или реконструированы. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку.
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