Футбол 3 августа ограничит движение в Петербурге

Движение в Петербурге 3 августа ограничат из-за матча «Зенита» и израильского клуба «Бней Иегуда» на стадионе на Крестовском острове.

С полуночи до 23:59 будет перекрыт Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина. Также будет ограничено движение на участке улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной и Северной дороги.

с 22:00 до 23:59 будут закрыты для проезда Приморский проспект от Беговой до Яхтенной улицы и Яхтенная улица от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

В будущем автомобилистам придется терпеть неудобства из-за ограничений 6 и 13 августа. 6 августа «Зенит» примет на своем поле московский «Спартак», 13 августа — грозненский «Ахмат».

По материалам «ДП».

 

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