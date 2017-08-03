Уикенд в Петербурге: с 3 по 6 августа

5 августа 16:00 Петропавловская крепость

Фестиваль «Питер, я люблю тебя»



Праздник-признание в любви Петербургу начнется с бесплатного концерта, на котором сыграют советский фанк в интерпретации DJ Butch, а также микс из джаза, соула и регги, зажигательных боссанов и блюзовых ритмов. Затем друг за другом на сцену выйдут музыканты Дунаевский Orchestra и Optimystica Orchestra Евгения Федорова. Каждый даст свой большой концерт. В 20.30 концертный зал под открытым небом превратится в кинозал — сначала публику ждет сеанс «Фестиваля уличного кино», а в 22.00 — фильм-победитель народного голосования в соцсетях – «Питер FM».