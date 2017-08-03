Экранизация бестселлера Стивена Кинга, кинофестиваль «Окно в Европу», гастрономический пикник с лучшими поварами города и многое другое — чем заняться в городе и области на этих выходных.
Уикенд в Петербурге: с 3 по 6 августа
с 3 августа
«Темная башня» / The Dark Tower
Эпическая экранизация одноименного цикла романов Стивена Кинга с Мэттью МакКонахи и Идрисом Эльбой от перевоплотившегося в режиссеры сценариста «Девушки с татуировкой дракона» Николая Арселя. По легенде права на кинематографическое осмысление вселенной «Темной башни» Кинг продал за 19,19 долларов (почти 8,5 долларов), поскольку число 19 является в цикле одним из ключевых. Чтобы спасти мир, один из ордена стрелков Роланд Дискейн (Эльба) должен успеть добраться до той самой Темной башни раньше Человека в черном (МакКонахи).
Эпическая экранизация одноименного цикла романов Стивена Кинга с Мэттью МакКонахи и Идрисом Эльбой от перевоплотившегося в режиссеры сценариста «Девушки с татуировкой дракона» Николая Арселя. По легенде права на кинематографическое осмысление вселенной «Темной башни» Кинг продал за 19,19 долларов (почти 8,5 долларов), поскольку число 19 является в цикле одним из ключевых. Чтобы спасти мир, один из ордена стрелков Роланд Дискейн (Эльба) должен успеть добраться до той самой Темной башни раньше Человека в черном (МакКонахи).
с 3 августа
«Ветреная река» / Wind River
Тягучий триллер канадо-англо-американский триллер про таинственные убийства несовершеннолетних девушек в снежном штате Вайоминг. Картина участвовала во второй по важности каннской программе «Особый взгляд», и даже принесла Тейлору Шеридану приз за лучшую режиссеру. В индейской резервации «Ветреная река» егерь находит изувеченное тело девушки. Спешно прибывшая на место преступления хрупкий агент ФБР (Элизабет Олсен) вместе с лесничем с тяжелой судьбой начинают вести расследование.
Тягучий триллер канадо-англо-американский триллер про таинственные убийства несовершеннолетних девушек в снежном штате Вайоминг. Картина участвовала во второй по важности каннской программе «Особый взгляд», и даже принесла Тейлору Шеридану приз за лучшую режиссеру. В индейской резервации «Ветреная река» егерь находит изувеченное тело девушки. Спешно прибывшая на место преступления хрупкий агент ФБР (Элизабет Олсен) вместе с лесничем с тяжелой судьбой начинают вести расследование.
с 3 августа
«Теснота»
Картина 26-летнего ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова выиграла приз международного жюри «ФИПРЕССИ» в каннском «Особом взгляд», стала победителем фестиваля «Зеркало» и лучшим дебютом на «Кинотавре». В конце 1990-х в Нальчике, где семейные узы и родоплеменные отношения заменили российские законы, а неподалеку в Чечне продолжается война, у девушки Иланы (и всей еврейской общины) похищают брата и его невесту. Убитые горем родители для спасения одного ребенка готовы пожертвовать другим.
Картина 26-летнего ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова выиграла приз международного жюри «ФИПРЕССИ» в каннском «Особом взгляд», стала победителем фестиваля «Зеркало» и лучшим дебютом на «Кинотавре». В конце 1990-х в Нальчике, где семейные узы и родоплеменные отношения заменили российские законы, а неподалеку в Чечне продолжается война, у девушки Иланы (и всей еврейской общины) похищают брата и его невесту. Убитые горем родители для спасения одного ребенка готовы пожертвовать другим.
с 3 августа
«Похищение» / Kidnap
В экшн-триллере о киднеппинге героическая Холли Берри преследует машину, в которую затолкали ее маленького сына, похитив практически на ее глазах – аккурат с детской площадки. Интрига закручивается за счет потерянного телефона, не слишком расторопных полицейских и решимости героини Берри догнать преступников во что бы то ни стало.
В экшн-триллере о киднеппинге героическая Холли Берри преследует машину, в которую затолкали ее маленького сына, похитив практически на ее глазах – аккурат с детской площадки. Интрига закручивается за счет потерянного телефона, не слишком расторопных полицейских и решимости героини Берри догнать преступников во что бы то ни стало.
с 3 августа
Бироновы конюшни
Мультимедийный арт-проект «Русское фэнтези. Сказки Пушкина»
В рамках фестиваля «ПушкинFest» зрители увидят подлинные иллюстрации к сказкам поэта из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина. Хорошо знакомые с детства сюжеты, созданные Врубелем, Кустодиевым, Гончаровой, Билибиным, Коровиным и Головиным, открывают совершенно новые визуальные миры и смыслы в произведениях «солнца русской поэзии». Мультимедийный показ сопровождается музыкой Штнитке, Римского-Корсакова, Глинки и Гласса.
В рамках фестиваля «ПушкинFest» зрители увидят подлинные иллюстрации к сказкам поэта из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина. Хорошо знакомые с детства сюжеты, созданные Врубелем, Кустодиевым, Гончаровой, Билибиным, Коровиным и Головиным, открывают совершенно новые визуальные миры и смыслы в произведениях «солнца русской поэзии». Мультимедийный показ сопровождается музыкой Штнитке, Римского-Корсакова, Глинки и Гласса.
3 августа
20:00
Джазовый концерт Armstrong Show
На сцене атмосферной Анненкирхе музыканты Sweet Hot Jazz Band под руководством Вовы Чё Морале сыграют ко дню рождения Луи Армстронга интерактивное шоу в лучших stand up традициях прошлых лет: помимо произведений американца, повлиявшего на всю историю развития джаза, в перерывах между песнями гости услышат истории о ярких фрагментах творческой жизни маэстро.
На сцене атмосферной Анненкирхе музыканты Sweet Hot Jazz Band под руководством Вовы Чё Морале сыграют ко дню рождения Луи Армстронга интерактивное шоу в лучших stand up традициях прошлых лет: помимо произведений американца, повлиявшего на всю историю развития джаза, в перерывах между песнями гости услышат истории о ярких фрагментах творческой жизни маэстро.
4 августа
20:00
крыша DOT
Концерт IOWA
Авторы хитов «Маршрутка», «Улыбайся», «Мама», концерты которых традиционно сопровождаются световым шоу и взрывом звука, исполнят оригинальные акустические версии своих песен — в рамках Roof Music Fest.
Авторы хитов «Маршрутка», «Улыбайся», «Мама», концерты которых традиционно сопровождаются световым шоу и взрывом звука, исполнят оригинальные акустические версии своих песен — в рамках Roof Music Fest.
4 августа
13:30-15:00
Музей Академии Художеств
Открытая встреча с Франциско Инфанте-Арана
В рамках выставки «Текст-Контекст» состоится открытая встреча с российским художником, лауреатом Госпремии Франциско Инфанте-Арана и искусствоведом, специалистом по русскому искусству XIX - начала XX века и русскому авангарду, Джоном Э. Боултом. Экспозиция представляет ретроспективу творчества Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. На ней выставлены артефакты — инсталляции на природе, с помощью которых художник внес уникальный вклад в мировое ландшафтное искусство.
В рамках выставки «Текст-Контекст» состоится открытая встреча с российским художником, лауреатом Госпремии Франциско Инфанте-Арана и искусствоведом, специалистом по русскому искусству XIX - начала XX века и русскому авангарду, Джоном Э. Боултом. Экспозиция представляет ретроспективу творчества Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. На ней выставлены артефакты — инсталляции на природе, с помощью которых художник внес уникальный вклад в мировое ландшафтное искусство.
4 августа
20:00
Открытая киностудия «Лендок»
«Эхо Кинотавра — короткий метр 2017»
Зрителям покажут фильмы-призеры и картины-участники главного национального киносмотра — настоящей кузницы молодых кадров российского кино, только начинающих свой путь. В программе показов: драма о подростках и дедовщине «Как я сбросил кожу» (режиссёр Алексей Шабаров), абсурдистская комедия «Молоко» режиссёра Дарьи Власовой, история о таинственном космонавте, упавшем с неба в глубоком захолустье работы Ладо Кватании «Первый», а также криминальная драма о взаимоотношениях отца и сына «Дым» (режиссёр Иван Плечев).
Зрителям покажут фильмы-призеры и картины-участники главного национального киносмотра — настоящей кузницы молодых кадров российского кино, только начинающих свой путь. В программе показов: драма о подростках и дедовщине «Как я сбросил кожу» (режиссёр Алексей Шабаров), абсурдистская комедия «Молоко» режиссёра Дарьи Власовой, история о таинственном космонавте, упавшем с неба в глубоком захолустье работы Ладо Кватании «Первый», а также криминальная драма о взаимоотношениях отца и сына «Дым» (режиссёр Иван Плечев).
4-6 августа
площадь Островского
Фестиваль St. Petersburg Harley Days
Международный мотофестиваль покажет петербуржцам и гостям города единственное в стране байк-шоу, а откроется мероприятие торжественным парадом с участием 3000 байкеров из 25 стран мира. Также в программе: тест-райд новых моделей мототехники, музыкальное шоу, ярмарка, трюковая езда на мотоцикле(стантрайдинг). Кроме того, посетители увидят выставку-конкурс мотошлемов и лучших авторских мотоциклов.
Международный мотофестиваль покажет петербуржцам и гостям города единственное в стране байк-шоу, а откроется мероприятие торжественным парадом с участием 3000 байкеров из 25 стран мира. Также в программе: тест-райд новых моделей мототехники, музыкальное шоу, ярмарка, трюковая езда на мотоцикле(стантрайдинг). Кроме того, посетители увидят выставку-конкурс мотошлемов и лучших авторских мотоциклов.
5 августа
16:00
Петропавловская крепость
Фестиваль «Питер, я люблю тебя»
Праздник-признание в любви Петербургу начнется с бесплатного концерта, на котором сыграют советский фанк в интерпретации DJ Butch, а также микс из джаза, соула и регги, зажигательных боссанов и блюзовых ритмов. Затем друг за другом на сцену выйдут музыканты Дунаевский Orchestra и Optimystica Orchestra Евгения Федорова. Каждый даст свой большой концерт. В 20.30 концертный зал под открытым небом превратится в кинозал — сначала публику ждет сеанс «Фестиваля уличного кино», а в 22.00 — фильм-победитель народного голосования в соцсетях – «Питер FM».
Праздник-признание в любви Петербургу начнется с бесплатного концерта, на котором сыграют советский фанк в интерпретации DJ Butch, а также микс из джаза, соула и регги, зажигательных боссанов и блюзовых ритмов. Затем друг за другом на сцену выйдут музыканты Дунаевский Orchestra и Optimystica Orchestra Евгения Федорова. Каждый даст свой большой концерт. В 20.30 концертный зал под открытым небом превратится в кинозал — сначала публику ждет сеанс «Фестиваля уличного кино», а в 22.00 — фильм-победитель народного голосования в соцсетях – «Питер FM».
5-6 августа
ресторан «Птички и ягоды», Зеленогорск
Гастрофестиваль «Большой базар»
В первые выходные августа шеф-повара Антон Исаков (Ginza Project), Игорь Гришечкин (КоКоКо), Сергей Фокин (Four Hands) и другие проведут мастер-класс по карельской кухне, биодинамическому вину и коктейлях. В торговой зоне можно будет приобрести фермерские продукты и посуду ручной работы. Насыщенную программу посетители смогут завершить в бассейне под открытым небом, поиграть в пинг-понг, мини-футбол, баскетбол и отдохнуть на пирсе у Финского залива.
В первые выходные августа шеф-повара Антон Исаков (Ginza Project), Игорь Гришечкин (КоКоКо), Сергей Фокин (Four Hands) и другие проведут мастер-класс по карельской кухне, биодинамическому вину и коктейлях. В торговой зоне можно будет приобрести фермерские продукты и посуду ручной работы. Насыщенную программу посетители смогут завершить в бассейне под открытым небом, поиграть в пинг-понг, мини-футбол, баскетбол и отдохнуть на пирсе у Финского залива.
5 августа
20:30
Спектакль Danger, Gulliver!
Театр «ВелесО» откроет двери премьерными показами спектакля по мотивам романа Джонатана Свифта. Необычность спектакля заключается в том,что вместе с актерами на сцене выступят лошади — во время представления зрители увидят слаженную работу людей и животных. Декорациями к спектаклю послужат пейзажи Ленинградской области, а главный герой в исполнении руководителя театра Евгения Ткачука возглавит экспедицию вместе со зрителями в поисках ответов на самые главные жизненные вопросы.
Театр «ВелесО» откроет двери премьерными показами спектакля по мотивам романа Джонатана Свифта. Необычность спектакля заключается в том,что вместе с актерами на сцене выступят лошади — во время представления зрители увидят слаженную работу людей и животных. Декорациями к спектаклю послужат пейзажи Ленинградской области, а главный герой в исполнении руководителя театра Евгения Ткачука возглавит экспедицию вместе со зрителями в поисках ответов на самые главные жизненные вопросы.
5-6 августа
Парусная регата World Match Racing Tour
Лучшие яхтсмены из России, Новой Зеландии, США, Дании, Франции и других стран встретятся у стен Петропавловской крепости, чтобы побороться за кубок в петербургском этапе международный парусной серии. Болельщики смогут наблюдать за регатой в непосредственной близости от спортсменов — на пляже Петропавловской крепости, где, ко всему прочему, разместится гоночная деревня. Вход свободный.
Лучшие яхтсмены из России, Новой Зеландии, США, Дании, Франции и других стран встретятся у стен Петропавловской крепости, чтобы побороться за кубок в петербургском этапе международный парусной серии. Болельщики смогут наблюдать за регатой в непосредственной близости от спортсменов — на пляже Петропавловской крепости, где, ко всему прочему, разместится гоночная деревня. Вход свободный.
6-12 августа
19:00
Выборг
Кинофестиваль «Окно в Европу»
В Выборге покажут новое русское фестивальное кино. В этом году представят ленфильмовский долгострой «Хармс» — байопик о главном обэриуте всех времен. Зрители также увидят прогремевший недавно на фестивале в Карловых Варах дебют «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». ВГИКовский выпускник Александр Хант снял роуд-муви про детдомовца, который везет на своей развалюхе свежеобретенного отца-уголовника — сдавать в приют.
В Выборге покажут новое русское фестивальное кино. В этом году представят ленфильмовский долгострой «Хармс» — байопик о главном обэриуте всех времен. Зрители также увидят прогремевший недавно на фестивале в Карловых Варах дебют «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». ВГИКовский выпускник Александр Хант снял роуд-муви про детдомовца, который везет на своей развалюхе свежеобретенного отца-уголовника — сдавать в приют.
6 августа
Выставка «Я родилась дважды»
Последний день работы выставки, приуроченной к 80-летнему юбилею Эдиты Пьехи. Посетители увидят коллекцию концертных костюмов артистки, разработанных Вячеславом Зайцевым, Нонной Меликовой, Татьяной Парфеновой, Ириной Танцуриной. Посетители увидят фотоархив певицы с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова, а также первые пластинки и видеозаписи, концертные афиши, награды и подарки поклонников.
Последний день работы выставки, приуроченной к 80-летнему юбилею Эдиты Пьехи. Посетители увидят коллекцию концертных костюмов артистки, разработанных Вячеславом Зайцевым, Нонной Меликовой, Татьяной Парфеновой, Ириной Танцуриной. Посетители увидят фотоархив певицы с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова, а также первые пластинки и видеозаписи, концертные афиши, награды и подарки поклонников.
6 августа
Летний фестиваль искусств «Точка доступа»
Торопитесь на последние события победителя конкурса театральных грантов Михаила Прохорова. В воскресенье петербуржцы смогут пройти театральный квест «Бабушкины очки» в Парке победы, где родителям и детям самим предстоит поставить кукольный спектакль. Также гостей фестиваля ждет «Красный шум» - совместный проект с арт-лабораторией «Вокруг да около». Участники проекта совершат коллективную экспедицию в пространство городской памяти и проанализируют исторические изменения города и его архитектуры за последние 80 лет.
Торопитесь на последние события победителя конкурса театральных грантов Михаила Прохорова. В воскресенье петербуржцы смогут пройти театральный квест «Бабушкины очки» в Парке победы, где родителям и детям самим предстоит поставить кукольный спектакль. Также гостей фестиваля ждет «Красный шум» - совместный проект с арт-лабораторией «Вокруг да около». Участники проекта совершат коллективную экспедицию в пространство городской памяти и проанализируют исторические изменения города и его архитектуры за последние 80 лет.
6 августа
Креативное пространство «Ткачи»
Фестиваль Cyclebilly-2017
Летний фестиваль велосипедов и музыки перенесёт в атмосферу праздника 50-х годов: выставка редких велосипедов, веломаркет с одеждой и аксессуарами. Приверженцев велокультуры ждут танцы под музыку рокабилли с девушками, одетыми в стиле пин-ап, а затем можно будет отправиться в велокруиз по живописным местам Петербурга.
Летний фестиваль велосипедов и музыки перенесёт в атмосферу праздника 50-х годов: выставка редких велосипедов, веломаркет с одеждой и аксессуарами. Приверженцев велокультуры ждут танцы под музыку рокабилли с девушками, одетыми в стиле пин-ап, а затем можно будет отправиться в велокруиз по живописным местам Петербурга.
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