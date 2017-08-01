В Петербурге продадут здание арт-пространства «Тайга»

Исторический особняк XIX века З. Д. Мишукова на Дворцовой набережной уйдет с торгов. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), известный петербургский памятник архитектуры уже готовят к продаже. Источники «Фонтанки» сообщают, что торги будут назначены на осень. Начальная цена здания площадью 1760 кв. м и земельного участка площадью 904 кв. м – 365 млн рублей.

На данный момент дом полностью сдан в аренду арт-пространству «Тайга» — одному из самых известных творческих кластеров в городе. И хотя руководители проекта комментируют продажу особняка неохотно, заявляя, что его «продают уже шестой год за 400 млн и никак не могут продать», дальнейшее существование пространства в самом центре «золотого треугольника» может быть поставлено под вопрос.

Владельцем особняка, как рассказали «Фонтанке» информированные источники, является девелоперская группа компаний «МегаМейд». В пресс-службе компании, впрочем, это отрицают, говоря, что объект ранее действительно был в их собственности, но теперь УК «МегаМейд-Недвижимость», входящая в группу, выступает лишь как продавец, а не владелец. Глава УК Дмитрий Липин также отказался комментировать по телефону вопросы «Фонтанки» о причине продажи объекта; ранее он был приобретен компанией на торгах.

По материалам «Фонтанки».