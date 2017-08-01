Роман Абрамович приехал на открытие «Бутылки» на Новой Голландии

Бизнесмен Роман Абрамович приехал в Петербург на открытие здания «Бутылка» на Новой Голландии. Он пришел на вечерний концерт в открытом внутреннем дворе пространства, где выступают солисты молодежной труппы Большого театра России. Первое время Абрамовича, стоявшего под накрапывающим дождем в неприметной черной куртке и без видимого присутствия охраны, никто не замечал в толпе. Затем предпринимателя стали узнавать и даже просить фотографироваться с ним — вот, что из этого вышло.