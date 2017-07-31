В Грозном может появиться Санкт-Петербургская улица

В столице Чеченской республики Грозном может появиться Санкт-Петербургская улица. Об этом сообщило издание The Village. Ее построят по принципу бульвара, разделенного на несколько зон.

«В Грозном может появиться свой маленький Петродворец с высокими фонтанами; дымовые трубы от котлов создадут иллюзию присутствия крейсера “Аврора”; зеленая анфилада с бюстами напомнит о зеленой “Школьной” аллее в Летнем Саду. Обрамлять ансамбль будет главный элемент – разводной Дворцовый мост», — рассказали авторы концепции.

На данный момент проект официально не подтвержден. Если проект будет принят, то ожидается, что церемонию открытия улицы посетит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Градоначальник подпишет с чеченскими властями соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях.

Напомним, в июне прошлого года Полтавченко подписал указ о переименования моста через Дудергофский канал в Петербурге в мост имени Ахмата Кадырова. Это решение вызвало бурю негодования среди городской общественности: так, этим летом неизвестные поместили на мост картонные буквы с названием «Ахматовский» и портрет Анны Ахматовой.