Сегодня, 29 июля, на Новой Голландии открывается «Бутылка» – круглое здание со внутренним двором и собственной сценой, в котором когда-то располагалась Морская тюрьма. Мы первыми пробрались в кластер с кафе, магазинами, а также спорт-студиями и лично убедились, что у острова появился новый смыслообразующий центр.
Как выглядит «Бутылка» на Новой Голландии?
«Бутылка» стала третьим зданием, отреставрированным на Новой Голландии. Когда-то в трехэтажном кольцеобразном строении, возведенном поклонником классицизма Александром Штаубертом в 1829 году, располагалась Морская тюрьма. Проект реализовали в рекордные по тем временам сроки – меньше, чем за два года.
В 2017-м необычное круговое здание превратили в новый центр острова. На первом этаже разместили кафе и рестораны – от грузинского «Мамо» до филиалов «Бекицера» и Surf Coffee. Второй этаж отдали магазинам с комиксами, одеждой и аксессуарами, а также дизайнерской мебелью. На третьем – можно найти салоны красоты, студию танцев Дианы Вишневой, школы бокса, сайклинга и инновационной гимнастики. Кроме того, после реконструкции в кровле здания появился мансардный четвертый этаж.
Во внутреннем дворе «Бутылки», напоминающем арену, установили малую сцену. Сегодня, в день открытия, с 18:00 здесь будут выступать артисты молодежной труппы Большого театра в декорациях творческой мануфактуры «П.Т.Х.». Они исполнят арии из произведений Моцарта, Верди, Пуччини и Россини. Во дворе под разноцветными выкатными маркизами также расположились летние террасы кафе-арендаторов перового этажа.
Дизайн общих пространств и детали интерьеров разработали архитектурное бюро Ludi Architects и Любовь Леонтьева совместно с командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Так, в круговом здании появились два изящных лифта в стиле Art Deco. Двери и кирпичную кладку восстанавливали по оригинальным чертежам, а лестницам вернули облицовку ступеней из путиловского известнякового камня и ажурные чугунные перила.