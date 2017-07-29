Как выглядит «Бутылка» на Новой Голландии?

В 2017-м необычное круговое здание превратили в новый центр острова. На первом этаже разместили кафе и рестораны – от грузинского «Мамо» до филиалов «Бекицера» и Surf Coffee. Второй этаж отдали магазинам с комиксами, одеждой и аксессуарами, а также дизайнерской мебелью. На третьем – можно найти салоны красоты, студию танцев Дианы Вишневой, школы бокса, сайклинга и инновационной гимнастики. Кроме того, после реконструкции в кровле здания появился мансардный четвертый этаж.